Wired оприлюднив щорічний список найнебезпечніших інтернет-суб'єктів на 2023 рік і його очолив мільярдер Ілон Маск. Цікаво, що Маск випередив усі сумнозвісні групи хакерів, які продовжили список після його імені.

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1. Ілон Маск: непередбачуваний інтернет-діяч

Перше місце у списку посів Ілон Маск, підприємець, що стоїть за компаніями Tesla, SpaceX і X. Wired наголошує, що Маск потрапив до нього завдяки його зусиллям з "реформування" X, відновленню акаунтів, що належали прихильникам теорії змови, таким як Алекс Джонс, і поширенню антисемітських заяв у соціальних мережах.

У звіті також згадується випуск Маском чат-бота Grok, який уникає цензури, і поточне розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США щодо його коментарів, пов'язаних з експериментами під час розробки Neuralink.

Wired описує Маска як "найвпливовішого і непередбачуваного діяча в інтернеті", який використовує свою платформу для поширення суперечливої інформації, мобілізації прихильників і просування своїх амбітних проєктів.

2. Cl0p: Сумнозвісне угруповання хакерів повертається на передову

Другу позицію посідає хакерське угруповання Cl0p, відоме своєю діяльністю з розповсюдження програм-вимагачів.

Угруповання відновило свою діяльність у 2023 році, скориставшись уразливістю нульового дня в програмному забезпеченні для передачі файлів MOVEit, від якої постраждали понад 2 000 організацій. Зокрема, медична компанія Maximus втратила контроль над даними щонайменше 8 мільйонів осіб.

Банда Cl0p, яка залишається на волі, атакувала різні організації, скомпрометувавши дані 62 мільйонів людей.

3. Alphv: Хакери-вимагачі

На третьому місці – Alphv (Black Cat), ще одне хакерське угруповання, що спеціалізується на вимаганнях.

У вересні Alphv атакувала MGM Resorts International, спричинивши перебої в роботі мережі готелів і казино та вимагаючи 100 мільйонів доларів. ФБР стверджує, що Alphv скомпрометувала понад тисячу організацій, зібравши викуп у розмірі понад 300 мільйонів доларів.

У середині грудня група оголосила про свій намір атакувати системи критичної інфраструктури, що викликає занепокоєння.

4. Sandworm: російські хакери

На четверту позицію претендує пов'язане з Росією хакерське угруповання Sandworm, відоме кібератаками, що спричиняють відключення електроенергії та шпигунство.

У 2023 році Sandworm продовжили атаки проти України, використовуючи новий шкідливий код, здатний знищувати дані на комп'ютерах. Угруповання звинувачували у втручанні у вибори по всій Європі та крадіжці даних міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй, НАТО та Європейський Союз.

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5. Volt Typhoon: Китайська хакерська група

На п'ятому місці – китайське хакерське угруповання Volt Typhoon, що спеціалізується на кібершпигунстві та саботажі. У травні стало відомо, що угруповання встановило шкідливе програмне забезпечення в електромережі США та Гуаму, щоб контролювати постачання електроенергії на військові бази.

Крім того, Volt Typhoon атакувала нафто- і газопроводи, великі порти на західному узбережжі та водоканал на Гаваях.