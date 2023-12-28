Детальніше про це розповіли у Держспецзв'язку. У ньому зазначають, що для атаки використовували електронні листи з посиланнями на "документи".

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Що відомо про хакерську атаку

Так, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що працює при Держспецзв'язку, виявила це. За її даними, впродовж 15 – 25 грудня група APT28 розсилала електронні листи з посиланнями на "документи". Щойно відвідувачі їх відкривали, це заражало їхні комп'ютери шкідливим програмним забезпеченням.

За наявною інформацією, атакували не лише користувачів з України, а й організації з Польщі.

У CERT-UA пишуть, що відповідну активність асоціюють з діяльністю угруповання APT28. Про це свідчить аналіз сукупності тактик, технік, процедур, а також інструментарію.

Зловмисний задум також передбачає вжиття заходів з розвитку кібератаки на всю інформаційно-комунікаційну систему організації. Таким чином, компрометація будь-якого комп'ютера може створити загрозу для всієї мережі,

– зазначають у Держспецзв'язку.

Фахівці вкотре наголошують на тому, що від кожного співробітника залежить безпека всієї організації. Відтак, важливо пам'ятати про кібергігієну. Слід використовувати надійні паролі, багатофакторну автентифікацію, а також не переходити за підозрілими посиланнями та не використовувати зламані програми або софт з Росії.

Що відомо про атаки угруповання АРТ28

Воно також відоме як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta. Його низка дослідників пов'язують з російськими спецслужбами. І це угруповання часто свої зусилля спрямовує проти нашої держави: