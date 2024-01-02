Аналогічну місію фахівці NASA запустили у 2021 році. Відтоді вони зробили кілька дуже важливих відкриттів. Наприклад, знайшли надмасивну чорну діру в ранньому Всесвіті. Вона існувала в ті часи, коли, за сучасними уявленнями про космос, її не мало б існувати.
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Що відомо про цю місію
На жаль, інформації про цей запуск небагато. Супутник називається XPoSat. Він піднявся в небо на ракеті, ймовірно, індійського виробництва. Місію здійснює Індійська організація космічних досліджень, і вона є частиною ширших космічних цілей.
XPoSat (X-ray Polarimeter Satellite) – це спеціальний поляриметричний супутник для вивчення динаміки яскравих астрономічних джерел рентгенівського випромінювання в екстремальних умовах.
Космічний апарат несе два наукові вантажі на низькій навколоземній орбіті:
- Первинне корисне навантаження POLIX (Поляриметричний інструмент в рентгенівських променях) вимірюватиме поляриметричні параметри (ступінь і кут поляризації) в середньому рентгенівському діапазоні енергій 8-30 кілоелектрон-вольт фотонів астрономічного походження.
- Корисне навантаження XSPECT (X-ray Spectroscopy and Timing – рентгенівська спектроскопія і хронометрія) надаватиме спектроскопічну інформацію в діапазоні енергій 0,8-15 кілоелектрон-вольт.
Механізм випромінювання від різних астрономічних джерел, таких як чорні діри, нейтронні зорі, активні галактичні ядра, туманності пульсарного вітру тощо, походить від складних фізичних процесів і є складним для розуміння. Очікується, що поляриметричні спостереження разом зі спектроскопічними вимірюваннями допоможуть спростувати або підтвердити наші теоретичні моделі астрономічних емісійних процесів.