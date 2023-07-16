Найбільш значним досягненням є суттєве зниження нормованих витрат на зберігання на кіловат-годину порівняно з літієвими батареями. Батареї Form Energy виявилися вдесятеро дешевшими з точки зору витрат на зберігання, що стало значним кроком вперед у пошуку ефективних та економічно вигідних рішень для зберігання енергії.

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Інноваційна відновлювана енергетика

Визнаючи вирішальну роль, яку зберігання енергії відіграє у розвитку зеленої енергетики, компанія Form Energy прагне створювати пристрої, здатні використовувати сонячну або вітрову енергію та розподіляти її в мережу в періоди пікового попиту.

Хоча літієві батареї відіграють важливу роль у деяких сферах застосування, вони не є ідеальними для довготривалого зберігання енергії. На відміну від смартфонів або електромобілів, зберігання енергії для великих систем резервного живлення не вимагає великої ємності на одиницю ваги або об'єму. Натомість основна увага приділяється ціновій доступності.

Енергія корозії

Компанія Form Energy дослідила різні варіанти акумуляторів, перш ніж зупинилася на залізо-повітряних батареях. Принцип роботи цих батарей відносно простий і ґрунтується на процесі корозії. Під час заряджання батареї перетворюють іржу, або оксид заліза, на металеве залізо, виділяючи при цьому кисень. Якщо повернути цей процес у зворотному напрямку, можна вивільнити енергію.

Варто зазначити, що залізо-повітряні батареї мають повільніший час реакції порівняно з літієвими батареями. Повний цикл розрядки займає приблизно 100 годин, тобто трохи більше, ніж чотири дні. Хоча це не підходить для електромобілів або смартфонів, вони чудово підходять для міських систем резервного живлення.

Однією з головних переваг залізо-повітряних батарей є велика кількість і доступність їхньої сировини. Для їх виробництва використовується залізо прямого відновлення, найдешевша з доступних форм заліза. Крім того, інші необхідні компоненти – повітря та вода – повністю безпечні.

Цікавий факт! Для виробництва 3 МВт енергії цим батареям потрібно приблизно 0,4 га землі, але вони можуть працювати роками, а залізо можна видобувати і продавати, коли воно не використовується. Отже, нормалізована вартість зберігання кіловат-години в десять разів нижча, ніж у літієвих батарей.

Новий завод Form Energy

У першій половині цього року Form Energy потрапила в заголовки новин, оголосивши про будівництво заводу в Західній Вірджинії. Тепер компанія розкрила плани щодо створення прототипу потужністю 10 МВт, 1 ГВт-год, який буде побудований на ділянці в два акра в Міннесоті, США.

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Проект залізо-повітряних батарей буде розташований на території Xcel Energy, енергетичної компанії, яка наразі експлуатує кілька вугільних теплоелектростанцій. Однак Xcel Energy взяла на себе зобов'язання перевести половину своїх потужностей на відновлювані джерела енергії.

Будівництво прототипу планується розпочати у 2024 році, а запуск батареї очікується у 2025 році. Цей проєкт є значним кроком на шляху до створення ефективних та економічно вигідних рішень для зберігання енергії в екологічно чистому майбутньому.