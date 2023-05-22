Повна секретність

Ми практично нічого не знаємо про цей літак — його можливості, деталі конструкції, дизайн та гранична продуктивність лишаються в таємниці. Вважається, що на його створення Китай надихнув американський космічний літак Boeing X-37B, а точніше побоювання щодо його військового потенціалу, тому вони можуть бути схожі зовнішньо. Усе свідчить про успішність експерименту і це "знаменує собою значний прорив у дослідженнях" країни в галузі багаторазових космічних апаратів.

Раніше Китай повернув на Землю суперсекретний космоплан після рекордного польоту

Його остання на сьогодні місія розпочалася в серпні 2022 року, коли він стартував на ракеті Long March 2F з Центру запуску супутників Цзюцюань на півночі Китаю, згідно з доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Точна мета місії залишається незрозумілою.



Рендери ймовірного дизайну космічного літака Китаю / Фото CNSAWatcher

Згідно зі звітом CSIS, апарат випустив невідомий об'єкт на орбіту десь у жовтні. Об'єкт спочатку зник у січні, а потім раптово з'явився на радарах супутникового стеження в березні. Експерти вважають, що це може свідчити про те, що літак має певні можливості для захоплення супутників, наприклад, роботизовану руку. Аргументом на користь цієї теорії є й те, що китайці багато працюють з роботизованими руками в інших контекстах, наприклад, на китайській космічній станції.

Якщо це так, то одним із призначень літака може бути ремонт пошкоджених супутників або видалення орбітального сміття. Однак це не виключає військових можливостей. З такими функціями Китай зможе за потреби схопити американський чи європейський супутник просто на орбіті, не застосовуючи зброю, котра може створити велику кількість уламків.