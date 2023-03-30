У другій половині 2023 року на ракету "Чанчжен-5B" уперше встановлять другий ступінь "Юаньчжен-2" і відправлять на орбіту з космодрому Веньчан із вантажем супутників. Вони стануть першими в запланованому Китаєм мегасузір'ї з 13 000 інтернет-супутників національної мережі "Ґован", яка стане відповіддю на Starlink та подібні західні мережі.

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Що відомо

Основне завдання Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації в рамках програми "Ґован" – підготовка до "щільного графіка польотів заради досягнення потреб країни в масштабному і швидкому виході в космос". Програма передбачає нарощування виробництва двигунів на рідкому кисні та гасі для бічних прискорювачів двоступеневої важкої ракети "Чарчжен-5В". Вона буде задіяна для розгортання супутникового угруповання на низькій навколоземній орбіті.

Попереднім завданням "Чанчжен-5В" була доставка модулів для будівництва орбітальної станції "Тяньгун". Однак верхній ступінь "Юаньчжен-2" дає змогу запускати супутники на різні орбіти, а не лише в одному напрямку.

Розробкою супутників для сузір'я в 13 000 одиниць займуться Китайська академія космічних технологій та Академія інновацій у галузі мікросупутників при Академії наук Китаю. Академія повинна буде надати до кінця року перші 30 супутників. До проєкту зможуть приєднатися інші організації і, можливо, приватні компанії.

За останні роки Китай значною мірою збільшив обсяги виробництва супутників. Тепер підприємства країни в змозі випустити сотні апаратів на рік.

На думку вчених Пекінського інституту телекомунікацій, інтернет-сервіс Starlink становить серйозну загрозу для національної безпеки країни. Торік військові звернулися до уряду КНР із пропозицією розробити ефективну технологію для боротьби із супутниками Ілона Маска.