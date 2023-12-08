Де комета зараз

Можна сказати, що зараз комета на середині свого шляху між останнім проходженням повз Сонце у 1986 році й наступним у 2061 році. До того, як ми побачимо її знову, залишається 36-37 років.

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Ніхто не бачив комету Галлея відтоді, як у 2003 році її сфотографував дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії. Тоді вона була віддалена від нас на 28 астрономічних одиниць і мала зоряну величину +28.

Точний момент афелію настане о третій ночі 9 грудня за Києвом .

. У цей момент комета буде на відстані 5,3 мільярда кілометрів від Сонця , а це навіть далі, ніж проходить орбіта Нептуна.

, а це навіть далі, ніж проходить орбіта Нептуна. Комета в цей момент рухатиметься з найнижчою швидкістю відносно Сонця – 0,91 кілометра на секунду.

Така велика відстань означає, що об'єкт перебуває далеко за межами діапазону аматорських чи навіть великих професійних телескопів. Але NASA не планує фотографувати комету в афелії за допомогою телескопів Джеймса Вебба чи Хаббла. Принаймні, жодної згадки про це немає в розкладі роботи обох апаратів.

Що ми знаємо про комету Галлея

Комета Галлея, безумовно, залишила свій слід в історії. Сер Едмонд Галлей уперше звернув увагу на періодичність появи яскравого об'єкта у 1696 році, пов'язавши одне її "пришестя" з іншими. Учений успішно передбачив повернення комети, тож пізніше, у 1758 році, її назвали на його честь, хоча сам Галлей до цього моменту не дожив.

Повна назва цього космічного гостя – 1P/Halley, де "1P" означає, що це перша комета, у якої було відкрито періодичність, тобто регулярне зближення з зорею. Сьогодні нам уже відомо 472 періодичні комети.

Китайські спостереження комети Галлея датуються аж 467 роком до нашої ери .

. Поява комети у 1066 році була широко відома в усьому світі. Її поява була сприйнята як знамення, що передувало смерті короля Гарольда II в битві при Гастінгсі і сходженню на престол Вільгельма Завойовника.

Американський письменник Марк Твен також широко відомий своєю роботою, пов'язаною з кометою Галлея. Твен народився в 1835 році під час появи комети і передбачив, що піде з життя з наступною появою комети в 1910 році. Так і сталося.

Два щорічні метеорні потоки пов'язані з цією кометою. Квітнево-травневі Ета-Аквариди та жовтневі Оріоніди є уламками комети, яка розпадається в польоті внаслідок екстримального впливу Сонця. Ці осколки падають в атмосферу Землі й згорають.

До комети Галлея було відправлено аж три космічні місії – "Вега-1", "Вега-2" та "Джотто".



Цей знімок комети Галлея зробив апарат ЄКА Giotto під час своєї місії / Фото ЄКА

З нашої земної точки зору, комета проведе наступні кілька десятиліть у сузір'ї Гідри та в Малому Козерогу. У 2050 році комета пройде дуже близько до яскравої зорі Проціон.

Наступного разу комета Галлея досягне перигелію (найближчої точки до Сонця) 28 липня 2061 року. У вересні 2061 року комета Галлея з'явиться низько на північному заході в сутінках для спостерігачів північної півкулі Землі.