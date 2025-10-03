Що робить цю комету особливою?

Комета, що отримала офіційну назву C/2025 A6, є довгоперіодичною. Її орбітальний період нестабільний і важко прогнозований, охоплюючи понад тисячоліття. Поточні спостереження свідчать, що комета робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 1350 років. Більшу частину цього часу вона проводить у Хмарі Оорта – гігантській оболонці з крижаних об'єктів на краю Сонячної системи, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Уперше Lemmon помітили 3 січня дослідники з обсерваторії Mt. Lemmon SkyCenter в Аризоні. У той час комета рухалася до внутрішньої частини Сонячної системи зі швидкістю до 209 000 кілометрів на годину. Однак донедавна вона залишалася поза увагою через інші, більш яскраві космічні об'єкти, що здійснювали власні проходи поблизу Сонця.

, опинившись на відстані 90 мільйонів кілометрів – це у 230 разів далі, ніж Місяць. Уже 8 листопада вона досягне найближчої точки до Сонця, відомої як перигелій, після чого почне свою довгу подорож назад до зовнішніх меж Сонячної системи.

У міру наближення до Сонця комета ставатиме яскравішою. Це відбувається тому, що хмара газу, льоду та пилу, яка її оточує (кома), розширюється і відбиває більше сонячного світла.

Очікується, що її видима зоряна величина досягне значення близько 5, що насправді досить мало для спостереження неозброєним оком. Проте окремі експерти прогнозують, що яскравість може сягнути величини 4, що дозволить побачити комету без спеціального обладнання, пише Space.

Варто зазначити, що видима величина вимірюється за зворотною логарифмічною шкалою, тому менше число означає більшу яскравість. Наприклад:

Сонце має показник зоряної величини -26,73, а Місяць світить на рівні -12,6.

Венеру ми бачимо в світлі -3,5, а Юпітер – -1,61.

Сіріус, найяскравіша зоря неба, за винятком нашої власної, світиться на рівні -1,47, а Проксима Центавра має світність +11,1.

Такі зорі, як Макемаке і Арктур світять нам на + 16,8 і -0,05 відповідно.

Смарагдове світіння комети, зафіксоване на численних фотографіях, ймовірно, спричинене присутністю у її комі двоатомного вуглецю (дикарбону) – рідкісної газоподібної форми вуглецю. Останніми роками астрономи спостерігали кілька інших зелених комет, зокрема C/2022 E3 у 2023 році та "комету диявола" 12P/Понса-Брукса у 2024 році.



Один з останніх знімків комети Lemmon / Фото Dimitrios Katevainis

У комети Lemmon також є виразний хвіст із льоду, газу та пилу, що утворився наприкінці серпня під дією сонячного випромінювання. Наприкінці вересня потужний порив сонячного вітру змусив цей хвіст покритися брижами в космосі.

Дослідники вважають, що майбутній проліт повз Сонце може суттєво змінити її траєкторію. Навіть попри те, що мінімальна відстань до нашої зірки становитиме 77 мільйонів кілометрів, орбітальний період комети може скоротитися на 200 років через нещодавнє зближення з Юпітером, гравітація якого змінила її початковий шлях.

Як спостерігати за кометою?