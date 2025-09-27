Як українець з Дніпра відкрив комету?

Відкриття комети C/2025 R2 (SWAN) належить українському астроному-аматору Володимиру Безуглому з Дніпра. Він виявив небесне тіло 15 вересня 2025 року в межах проєкту громадянської науки, аналізуючи загальнодоступні дані космічної обсерваторії SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), розповідає 24 Канал.

Зокрема, Безуглий працював зі знімками інструмента SWAN (Solar Wind Anisotropies), який призначений для картографування водню у Сонячній системі. Оскільки комети під час наближення до Сонця виділяють велику кількість водню, їх можна помітити на цих зображеннях. Володимир Безуглий став першим українцем, якому вдалося відкрити комету за допомогою даних SWAN.

Що відомо про саму комету?

Комета отримала офіційне позначення C/2025 R2 (SWAN). Літера "C" означає, що це довгоперіодична комета, тобто її орбітальний період перевищує 200 років, і вона, ймовірно, походить з Хмари Оорта – гіпотетичної сферичної області на околицях Сонячної системи.

Нещодавні знімки, зроблені астрофотографами, підтверджують її активність. На фотографіях видно, як у комети формується кома – хмара з газу та пилу, а також невеликий хвіст. Це означає, що під дією сонячного тепла її крижане ядро почало випаровуватися. Яскравість комети поступово зростає в міру її наближення до Сонця.

Коли і як спостерігати за C/2025 R2 (SWAN)?

Найкращий час для спостережень за кометою настане в середині жовтня 2025 року. Ключові дати для спостерігачів:

14 жовтня – комета максимально наблизиться до Землі, перебуваючи на відстані близько 73 мільйонів кілометрів.

– комета максимально наблизиться до Землі, перебуваючи на відстані близько 73 мільйонів кілометрів. 21-22 жовтня – комета пройде перигелій, тобто найближчу до Сонця точку своєї орбіти.

У цей період шукати комету потрібно ввечері, невдовзі після заходу Сонця, у західній частині неба. Вона рухатиметься крізь сузір'я Голови Змії, Геркулеса та Ліри.

За прогнозами, її яскравість може досягти рівня, достатнього для спостереження неозброєним оком, але лише за умов темного неба, далеко від міських вогнів. Для кращого огляду та можливості розгледіти кому й хвіст рекомендується використовувати бінокль або невеликий телескоп.

Варто пам'ятати, що яскравість комет важко передбачити: вона може як перевершити очікування, так і виявитися тьмянішою.

Як стежити за кометою вже зараз?

Хоча пік видимості комети припаде на жовтень, за нею вже активно стежать як професійні обсерваторії, так і астрономи-аматори по всьому світу. В інтернеті вже з'являються перші детальні знімки об'єкта, за ними, наприклад, можна стежити на сайті Astro Bin.

Наприклад, відомий австрійський астрофотограф Міхаель Єгер опублікував оброблене фото, на якому чітко видно зеленувату кому комети.

Також телескоп TRAPPIST-South, розташований у Чилі, зробив анімацію, що демонструє рух комети на тлі зірок. Спостереження за цими знімками дозволяє відстежувати, як змінюється активність і яскравість комети в реальному часі.