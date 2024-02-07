Міністерство транспорту США закликало власників гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro не використовувати пристрій під час водіння, навіть якщо автомобіль обладнаний системою напівавтономного керування, інформує 24 Канал. Попередження пов'язане з очевидною небезпекою, яку така практика може становити для самих користувачів та оточуючих.

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Міністр транспорту США Піт Баттігіг звернувся до водіїв з попередженням через свою сторінку в соціальній мережі X, в якому зазначив, що всі сучасні транспортні засоби вимагають від людини за кермом приділяти максимальну увагу дорозі "в будь-який час".

Чиновник вирішив зробити таку заяву після того, як в Інтернеті почали з'являтися відео, на яких водії використовують Apple Vision Pro під час руху. Одне з таких відео міністр опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.

Нагадую: всі сучасні системи допомоги водієві, доступні сьогодні, вимагають, щоб людина-водій постійно контролювала ситуацію і була повністю залучена до керування автомобілем,

– написав Буттіч.

На одному з відео показано, як водій електромобіля Tesla був зупинений поліцією за використання Apple Vision Pro під час руху. Сам водій пізніше сказав, що його відео було "жартом", який він зробив з допомогою своїх друзів.

Водія в Apple Vision Pro зупинила поліція: дивіться відео

При цьому він додав, що користувався гарнітурою за кермом "30-40 секунд". Apple Vision Pro оснащена технологією прозорості. Іншими словами, вона дозволяє бачити навколишній фізичний простір і накладати на нього цифрові інтерактивні елементи, які неодмінно будуть відволікати водія.

В інструкції до Vision Pro Apple прямо вказує, що користувачам заборонено "використовувати пристрій під час керування автомобілем, велосипедом, важкою технікою або в будь-якій іншій ситуації, що вимагає уваги людини для забезпечення безпеки". Компанія додає, що Vision Pro можна використовувати на вулиці "лише в контрольованому середовищі".

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Але це, звісно, не зупиняє користувачів, і мережею вже ширяться відео, на яких люди користуються гарнітурою в умовах, які важко назвати "контрольованим середовищем". На тій же платформі YouTube вже опубліковано безліч відео, в яких власники Vision Pro катаються з гарнітурою на скейтборді, пересуваються жвавими вулицями і перехрестями, користуються гарнітурою в метро та інших місцях. З боку це виглядає дивно, але це майбутнє, яке вже настало.