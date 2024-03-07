Запитання

Питання перше. Вчені багато років шукають позаземне життя на інших планетах. Якщо воно дійсно існує, нам потрібно якось із ним спілкуватися. І перш за все – зрозуміти їхню можу, якщо така буде.

Чи наймало NASA лінгвіста, щоб той навчився спілкуватися з інопланетянами?



Мікрофон / Фото Unsplash

Відповідь: ні, NASA ніколи не наймало лінгвіста для такої роботи, адже здебільшого науковці очікують знайти в космосі примітивне життя на кшталт бактерій. Такий сюжет показали у фільмі 2016 року "Прибуття" від Дені Вільньова.

Питання друге. Сьогодні довкола Землі знаходяться тисячі супутників. Серед них є дослідницькі зонди, на кшталт "Габбла" чи "Джеймса Вебба". Останній не так давно зіткнувся з проблемою: невеликий метеороїд зустрівся з одним із дзеркал найдорожчого в історії людства апарата, пошкодивши його. Це вплинуло на можливості телескопа.

Чи літала команда астронавтів у космос, щоб полагодити один з телескопів прямо на орбіті?



Телескоп James Webb / Колаж 24 Каналу/NASA

Відповідь: так, але це був не "Джеймс Вебб". Місія STS-61 була першою місією NASA з обслуговування космічного телескопа "Габбл". Вона тривала майже 11 днів, протягом яких членам екіпажу довелося здійснити п'ять виходів у відкритий космос, щоб відремонтувати оптичні прилади "Габбла". Ця місія досі вважається однією з найскладніших в історії.

Питання третє. Загроза зіткнення Землі з масивним астероїдом завжди реальна. Один такий колись завершив триваючий процес вимирання динозаврів. Тому вчені шукають способи протистояти цьому. Наприклад, розглядають можливість підриву ядерних бомб, щоб розсипати космічну каменюку на друзки.

Чи правда, що NASA відправило космічний корабель в космос, щоб він зіткнувся з астероїдом?



Астероїд / Фото Freepik

Відповідь: так, це правда. У 2022 році космічний апарат "DART" зіткнувся з астероїдом Діморфос, змінивши його траєкторію польоту. Таким чином учені сподіваються відштовхувати небезпечні об'єкти від нашої планети.

Питання четверте. Космічне середовище є вельми агресивним для людини. Навіть міцні захисні костюми часом можуть не справлятися з впливом.

Чи правда, що один з астронавтів тимчасово втратив зір під час виходу у відкритий космос, але все одно продовжив виконувати своє завдання й успішно повернувся на борт МКС?



Астронавт / Фото Unsplash

Відповідь: так, це правда. Під час свого першого виходу у відкритий космос канадський астронавт Кріс Гедфілд тимчасово осліп після того, як крапля мильного розчину потрапила йому в очі. Гедфілд був упевнений у своїх силах, тому наземна команда дозволила йому продовжити працювати. Зрештою очі астронавта перестали сльозитися, і він зміг закінчити роботу.

Питання п'яте. Сьогодні люди здійснюють тривалі космічні місії, які можуть затягуватися на багато місяців. Людство вже висаджувалося на Місяць, відправляло зонди на Марс і Венеру, багато років перебуває на МКС, а також збирається спорудити колонії на інших планетах. Щоб такі поселення могли існувати, колоністам потрібне постійне джерело їжі, тому вчені активно експериментують з вирощуванням овочів у космосі.

Тож чи правда, що астронавтам вдалося виростити картопляне поле на іншій планеті?



Картопля у теплиці / Фото Unsplash

Відповідь: Ні, не правда. Це сценарій фільму "Марсіянин" із Меттом Деймоном, де його персонажа спробують врятувати з Марса, поки він намагається вижити в складних умовах. Зокрема, в планетарному реголіті він виростив багато картоплі. В реальному ж житті люди змогли виростити лише кілька кущів томатів та перцю в контрольованому середовищі МКС.

Питання шосте. Людство вже літало до Місяця, а також робило багато спроб запустити до супутника різноманітні апарати. На жаль, не всі такі місії були вдалими.

Чи правда, що під час польоту на Місяць на кораблі вибухнув кисневий балон, через що екіпажу довелося повертатися на Землю?



Місяць / Фото Unsplash

Відповідь: так, це дійсно сталося, і про це є фільм на основі реальних подій. Під час місії "Аполлон-13" вибухнув кисневий балон, унаслідок чого вийшли з ладу електроніка й система життєзабезпечення корабля. Оскільки про посадку на Місяць більше не могло бути мови, екіпаж облетів навколо Місяця й благополучно повернувся на Землю. Інцидент детально показали у стрічці "Аполлон-13" з Томом Генксом.

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