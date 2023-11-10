Головний майстер-сержант Космічних сил США Рон Лерч у інтерв'ю NY Times висловив занепокоєння з приводу зростаючого різноманіття "кінетичних засобів ураження", які незабаром можуть заселити земну орбіту, інформує 24 Канал. До них відносяться російські супутники-"матрьошки", здатні завдати шкоди, подібної до сильного орбітального вибуху, а також космічні апарати, здатні розгортати сітки або гаки для захоплення.

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Очікування конфлікту в космосі ще більше посилюється китайськими розробками, такими як космічні літаки без екіпажу, які незабаром можуть спілкуватися за допомогою квантових технологій або супутників зі штучним інтелектом. Ця динаміка створила підґрунтя для конкурентної гонки між країнами, які змагаються за домінування в космічних можливостях.

На що варто чекати в найближчому майбутньому

Лерх прогнозує, що протягом наступного десятиліття супутники, оснащені хімічними розпилювачами або лазерами, здатними засліплювати інші супутники, стануть реальністю. Про такий прогрес свідчать нещодавні події, зокрема випробувальний запуск Росією наприкінці 2020 року протисупутникової ракети прямого підйому.

В результаті випробування був знищений апарат радянських часів, створивши значну "хмару уламків" на низькій навколоземній орбіті, що змусило астронавтів на борту Міжнародної космічної станції вжити негайних заходів безпеки.

Цифрова війна не менш небезпечна

Слід зазначити, що інциденти, коли ворожі супутники впритул наближалися до американських об'єктів на орбіті, додали до зростаючого занепокоєння. Однак офіційний представник Оперативного командування Космічних сил Чендлер Етвуд у тому ж інтерв'ю наголосив, що основне занепокоєння викликає кіберзахист, а не фізичні загрози.

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Визнаючи значну вразливість наземних систем, Етвуд наголосив на нагальній необхідності посилення кіберзахисту для захисту від потенційних кібератак на супутникову інфраструктуру. У той час як країни змагаються у захисті своїх космічних активів, ставки в цьому складному космічному ландшафті, що швидко розвивається, продовжують зростати.