Які саме об'єкти загрожують космосу і чому?

Найбільшу загрозу серед усього космічного сміття становлять фрагменти апаратів, запущених до 2000 року. Такого висновку дійшов старший науковий співробітник американської компанії LeoLabs Даррен Макнайт, розповідає 24 Канал з посиланням на ArsTechnika.

Дивіться також Комета "Леммон", відкрита на початку року, скоро наблизиться до Землі: чи зможемо ми її бачити

Він представив список із 50 найнебезпечніших об'єктів на низькій навколоземній орбіті, які можуть спричинити катастрофічні наслідки. Прибравши їх, можна зменшити небезпеку зіткнень у космосі на 50%.

Ці об'єкти перебувають на висоті від 700 до 1000 кілометрів і рухаються зі швидкістю близько 8 км/с. Близько 76% із них були запущені ще в минулому столітті, а 88% є корпусами ракет.

Зіткнення таких масивних об'єктів на орбітальній швидкості може породити величезну кількість уламків і запустити ланцюгову реакцію, відому як синдром Кесслера. Утворене хмара сміття може залишатися на орбіті сотні років, загрожуючи усім активним супутникам.

Згідно з аналізом Макнайта, 34 з 50 найнебезпечніших об'єктів були запущені СРСР та Росією. Ще 10 належать Китаю, три – США, два є європейськими, і один – японським. Серед "лідерів" за рівнем небезпеки – російські ракети "Зеніт-2", європейський супутник Envisat, японська ракета H-II та китайська CZ-2C.

Навіть видалення лише 10 найнебезпечніших об'єктів з цього списку зменшить загальний ризик зіткнень на 30%.

Чому все стає тільки гірше?

Проте засмічення орбіти не припиняється. Лише з початку 2024 року на орбіті з'явилося 26 нових корпусів ракет, які залишатимуться там понад 25 років. Це порушує міжнародні рекомендації, які встановлюють, що об'єкт має зійти з орбіти й згоріти в атмосфері раніше цього терміну. З цих 26 нових небезпечних об'єктів 21 запустив Китай, і середня маса кожного перевищує 4 тонни.

Влада США та Європи вже зобов'язує операторів залишати верхні ступені ракет на низьких висотах для природного сходу з орбіти або активно їх зводити, як це робить SpaceX. Однак деякі старі моделі, наприклад китайські, технічно не здатні повторно запускати двигуни в космосі. Крім того, для зведення з орбіти потрібен запас палива, що зменшує корисне навантаження.

Експерти стурбовані планами Китаю розгорнути великі супутникові угруповання, що потребуватиме сотень запусків і може значно погіршити ситуацію з космічним сміттям. Хоча Пекін і розробляє технології для захоплення сміття, США вбачають у них потенційну військову загрозу.

Тим часом японська компанія Astroscale також досягає певних успіхів у вирішенні цієї проблеми. Три місії цієї компанії в 2024 році здійснили обліт навколо деяких об'єктів і сфотографували їх, розповідає ExtremeTech. Але поки вчені обговорюють, як прибрати хоча б кілька десятків старих об'єктів, на орбіті з'являються нові, і значно швидше.