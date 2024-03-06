Маск запевняє, що людству слід готуватися до дефіциту електроенергії та трансформаторів, оскільки штучний інтелект і електромобілі споживають все більше й більше енергії.

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Чому це має статися

Виступаючи на конференції Bosch Connected World, Маск заявив, що обчислювальна потужність штучного інтелекту зростає в 10 разів кожні пів року, і що він ніколи не бачив нічого подібного. Він також сказав, що одночасне зростання електромобілів і ШІ, які потребують електроенергії та трансформаторів напруги, створює величезний попит на електрообладнання та виробництво електроенергії.

Маск, який є засновником і генеральним директором Tesla, SpaceX, Neuralink і The Boring Company, закликав промисловість нарощувати виробництво екологічно чистої енергії та електричних трансформаторів, необхідних для зниження високої напруги в електромережах до низької напруги, необхідної для чіпів і пристроїв.

Допоможе прорив у ядерній енергетиці

Слід зауважити, що раніше глава OpenAI Сем Альтман вже акцентував на цій проблемі. Він наголошував, що потреба ШІ в електроенергії через стрімкий ріст буде лише зростати, і людство може постати перед значними проблемами, якщо не підготується до цього.

Серед іншого Альтман зазначив, що людству значно б допоміг прорив у сфері ядерної енергетики. Саме тому OpenAI та Microsoft почали фінансувати стартапи і дослідження в цій галузі, оскільки контрольований ядерний синтез може стати джерелом колосальних об'ємів електроенергії, що вирішить цю проблему.

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Повертаючись до Ілона Маска, він також натякнув на те, що буде далі з електромобілями від Tesla. Підприємець наголосив на тому, що ця галузь розвиватиметься в бік автономності, до того ж він згадав і про людиноподібних роботів.

Таким чином мільярдер дав зрозуміти, що людство перебуває на порозі найбільшої технологічної революції, яка коли-небудь існувала, і нам потрібно бути готовими до неї.