Джерелом нещодавньої активності стала сонячна пляма AR4168, яка лише за добу до цього випустила три спалахи середнього М-класу. 5 серпня вона згенерувала сильніший спалах класу M4.4, пік якого зафіксували о 18:58 за київським часом. Цей спалах супроводжувався корональним викидом маси (CME) – хмарою сонячної плазми, що попрямувала в космос, інформує 24 Канал з посиланням на Met Office.

Хоча виверження сталося майже в центрі сонячного диска, звідки викиди зазвичай летять прямо до Землі, цього разу потік плазми переважно спрямувався на захід, повз нашу планету. Спостерігачі назвали таку поведінку нетиповою для поточного сонячного циклу.

Однак прогнозисти космічної погоди не виключають, що Землю все ж може зачепити край цього сонячного шторму.

Як розповів дослідник Юре Атанацков на своїй сторінці в X, модель NASA WSA-ENLIL показує, що дотичний удар можливий 8 серпня приблизно о 9:00 за київським часом (з похибкою ±8 годин).

Чи накриє Землю магнітна буря 8 серпня?

Якщо CME справді досягне Землі, це може спровокувати слабку геомагнітну бурю класу G1. Центр прогнозування космічної погоди передбачає можливу бурю рівня G2, що є вже дещо серйознішим явищем, яке не лише сприятиме появі полярних сяйв, але й може призвести до проблем зі зв'язком.



Прогноз на 8 серпня / Фото NOAA

Це, своєю чергою, здатне викликати полярні сяйва, видимі навіть у середніх широтах, наприклад, в північній частині України.

Проте ключовим фактором є магнітна орієнтація шторму. Для видовищних сяйв потрібно, щоб магнітне поле викиду було спрямоване на південь, протилежно до земного. В іншому випадку енергія шторму не зможе ефективно взаємодіяти з магнітосферою Землі, і сяйва не з'являться.