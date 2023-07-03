Сонячна буря – не рідкість у житті Сонця та Землі. Хоча здебільшого вони не впливають на нас, бо спрямовані в іншу сторону, деякі все ж спрямовуються в наш бік і викликають геомагнітні збурення, які проявляються полярними сяйвами, порушенням роботи приладів та іншими явищами.

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Чого чекати у липні

Почався місяць з підвищеної активності Сонця: вчені спостерігали сонячний шторм середнього рівня з К-індексом 4.

З 2 по 7 липня нічого незвичайного вчені не очікують.

Однак 8 числа на нас чекатиме ще одне невелике підвищення активності зорі до середнього рівня.

З 9 по 11 Сонце знову заспокоїться.

12 липня очікується єдиний день у місяці з імовірністю високої сонячної активності з К-індексом 5 . У цей день можуть трапитися сильні спалахи. Усе плавно перейде в активність середньої сили наступного дня.

. У цей день можуть трапитися сильні спалахи. Усе плавно перейде в активність середньої сили наступного дня. Після двох днів перепочинку нас очікують аж 4 дні – з 16 по 19 липня – середньої сонячної активності.

Після цього аж до кінця місяця людство може розслабитись.

Людям на Землі хвилюватися причин мало. Нас захищає магнітне поле планети та озоновий шар, які не пропускають шкідливі сонячні частинки до поверхні. У випадку спалахів, які будуть спрямовані в наш бік, у північних широтах можуть спостерігатися полярні сяйва. Крім того, подібні випадки можуть впливати на енергетичні мережі та електроні прилади.

Чи не найбільшу небезпеку викиди сонячної маси становлять для астронавтів, які перебувають у космосі. Вони не мають такого ж захисту, що й ми на поверхні планети.