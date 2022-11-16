За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень США, людство щойно минуло кілька найбільш неспокійних періодів, а попереду слід очікувати деякого падіння активності.

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності

Сонячна активність очікується від дуже низької до низької протягом усього прогнозного періоду з 14 листопада по 10 грудня. Існує ймовірність спалахів класу М та невелика ймовірність спалахів класу X у періоди 14 – 16 листопада та знову 28 листопада – 10 грудня.

Сонячні спалахи поділяються на кілька класів:

A і B – це найнижчий клас сонячних спалахів. Вони дуже поширені й не дуже цікаві.

– це найнижчий клас сонячних спалахів. Вони дуже поширені й не дуже цікаві. Сонячні спалахи класу С – це незначні сонячні спалахи, які майже не впливають на Землю. Тільки досить тривалі спалахи цього виду можуть призвести до викиду корональної маси, але вони зазвичай повільні, слабкі та рідко викликають значні геомагнітні порушення на Землі.

– це незначні сонячні спалахи, які майже не впливають на Землю. Тільки досить тривалі спалахи цього виду можуть призвести до викиду корональної маси, але вони зазвичай повільні, слабкі та рідко викликають значні геомагнітні порушення на Землі. Сонячні спалахи класу М – середньовеликі. Вони спричиняють невеликі (R1) та помірні (R2) радіоперешкоди на денній стороні Землі. Можуть викликати сонячні радіаційні бурі та викидати корональну масу. Якщо такий сонячний спалах зафіксований в районі центру сонячного диска, орієнтованого до Землі, і розпочинає викидання корональної маси у бік нашої планети, існує велика ймовірність того, що в результаті геомагнітна буря буде достатньо сильною для видимого Полярного Сяйва на середніх широтах.

– середньовеликі. Вони спричиняють невеликі (R1) та помірні (R2) радіоперешкоди на денній стороні Землі. Можуть викликати сонячні радіаційні бурі та викидати корональну масу. Якщо такий сонячний спалах зафіксований в районі центру сонячного диска, орієнтованого до Землі, і розпочинає викидання корональної маси у бік нашої планети, існує велика ймовірність того, що в результаті геомагнітна буря буде достатньо сильною для видимого Полярного Сяйва на середніх широтах. І нарешті, сонячні спалахи X-класу є найбільшими та найсильнішими з усіх. Такі трапляються приблизно 10 разів на рік – частіше під час сонячного максимуму, ніж мінімуму. Ці спалахи викликають радіоперешкоди, від сильних (R5) до екстремальних (R5) на денній поверхні Землі. Якщо сонячний спалах вивергається і знаходиться поблизу центру сонячного диска, оберненого до Землі, це може спричинити сильну і довготривалу сонячну радіаційну бурю та викликати значне викидання корональної маси, що може призвести до сильного (G4) та екстремального (G5) геомагнітного шторму на Землі.

14 – 17 листопада є невелика ймовірність сонячної радіаційної бурі S1 (малої). 21 – 29 листопада та 2 – 5 грудня очікується потік електронів з енергією понад 2 мегаелектронвольти (МеВ) на геосинхронній орбіті, що не є високим рівнем. У цей період, 25 листопада, очікується остання осіння магнітна буря, яка розтягнеться на кілька днів.

Зазначимо, що такі прогнози завжди є приблизними, оскільки Сонце часто підносить вченим сюрпризи у вигляді неочікуваних викидів тоді, коли їх не очікували.