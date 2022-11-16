По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, человечество только прошло несколько наиболее неспокойных периодов, а впереди следует ожидать некоторого падения активности.

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности

Солнечная активность ожидается от очень низкой до низкой в течение всего прогнозного периода с 14 ноября по 10 декабря. Существует вероятность вспышек класса М и небольшая вероятность вспышек класса X в периоды 14 – 16 ноября и снова 28 ноября – 10 декабря.

Солнечные вспышки делятся на несколько классов:

A и B – это самый низкий класс солнечных вспышек. Они очень распространены и не слишком интересны.

– это самый низкий класс солнечных вспышек. Они очень распространены и не слишком интересны. Солнечные вспышки класса С – это незначительные солнечные вспышки, почти не влияющие на Землю. Только достаточно длительные вспышки этого вида могут привести к выбросу корональной массы, но они обычно медленные, слабые и редко вызывают серьезные геомагнитные нарушения на Земле.

– это незначительные солнечные вспышки, почти не влияющие на Землю. Только достаточно длительные вспышки этого вида могут привести к выбросу корональной массы, но они обычно медленные, слабые и редко вызывают серьезные геомагнитные нарушения на Земле. Солнечные вспышки класса М – среднебольшие. Они приводят к небольшим (R1) и умеренным (R2) радиопомехам на дневной стороне Земли. Могут вызвать солнечные радиационные бури и выбрасывать корональную массу. Если такая солнечная вспышка зафиксирована в районе центра солнечного диска, ориентированного на Землю, и начинает выбрасывание корональной массы в сторону нашей планеты, существует большая вероятность того, что в результате геомагнитная буря будет достаточно сильной для видимого Полярного Сияния на средних широтах.

– среднебольшие. Они приводят к небольшим (R1) и умеренным (R2) радиопомехам на дневной стороне Земли. Могут вызвать солнечные радиационные бури и выбрасывать корональную массу. Если такая солнечная вспышка зафиксирована в районе центра солнечного диска, ориентированного на Землю, и начинает выбрасывание корональной массы в сторону нашей планеты, существует большая вероятность того, что в результате геомагнитная буря будет достаточно сильной для видимого Полярного Сияния на средних широтах. И наконец, солнечные вспышки X-класса являются самыми большими и сильными из всех. Такие встречаются примерно 10 раз в год – чаще во время солнечного максимума, чем минимума. Эти вспышки вызывают радиопомехи от сильных (R5) до экстремальных (R5) на дневной поверхности Земли. Если солнечная вспышка извергается и находится вблизи центра солнечного диска, обращенного к Земле, это может привести к сильной и длительной солнечной радиационной буре и вызвать значительное выбрасывание корональной массы, что может привести к сильному (G4) и экстремальному (G5) геомагнитному штормам на Земле.

14 – 17 ноября имеется небольшая вероятность солнечной радиационной бури S1 (малой). 21 – 29 ноября и 2 – 5 декабря ожидается поток электронов с энергией свыше 2 мегаэлектронвольта (МэВ) на геосинхронной орбите, не являющейся высоким уровнем. В этот период, 25 ноября, ожидается последняя осенняя магнитная буря, которая растянется на несколько дней.

Отметим, что такие прогнозы всегда приблизительны, поскольку Солнце часто преподносит ученым сюрпризы в виде неожиданных выбросов тогда, когда их не ожидали.