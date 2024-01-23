Переривання зв'язку призвело до дострокового завершення попереднього 72-го польоту, і NASA вирішило провести ретельну перевірку систем Ingenuity під час наступного польоту, інформує 24 Канал.

Не пропустіть Погляньте, як невеликий астероїд вночі зіткнувся із Землею у Німеччині

Подія трапилася минулого четверга, 18 січня, а в неділю Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) вже повідомила про позитивний кінець цієї історії, заявивши:

Хороші новини сьогодні: ми відновили контакт з MarsHelicopter після того, як дали команду NASAPersevere провести розширені сеанси прослуховування сигналу Ingenuity.

Наразі фахівці аналізують нові дані, щоб з'ясувати причину несподіваної втрати зв'язку.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли NASA стикається з втратою зв'язку з Ingenuity. Востаннє це сталося у травні минулого року. Однак, поки що зарано говорити про конкретні причини нещодавнього переривання зв'язку.

Кругла дата на Марсі

У грудні Ingenuity, разом з марсоходом Perseverance, відзначив свій 1000-й день на поверхні Марса, перевищивши початково запланований графік роботи. Спочатку очікувалося, що Ingenuity здійснить лише п'ять польотів, щоб продемонструвати можливість використання гвинтокрилих апаратів на Марсі, але він перевершив очікування, розширивши свої операційні можливості.

Дивіться також Японія (не) стала п’ятою країною, яка посадила апарат на Місяць

Ingenuity і Perseverance здійснили посадку на дно марсіанського кратера Єзеро у лютому 2021 року. Науковці вважають, що кратер шириною 45 кілометрів, мільярди років тому містив велике озеро і дельту річки.

Perseverance намагається знайти ознаки життя на Марсі та збирає зразки, які повернуться на Землю в рамках окремої місії. Ingenuity виступає розвідником для марсохода.