Кора Марса, тобто його зовнішній шар, набагато товща за земну або навіть кору Місяця. Таких висновків дійшли автори недавнього дослідження, в якому вивчали внутрішню структуру Марса. У роботі використали дані, зібрані зондом InSight за чотири роки.

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Що відомо про будову Марса

Найсильніший із коли-небудь зареєстрованих марсотрусів стався торік у травні. Сейсмічні хвилі проходили через марсіанську кору вглиб планети. Вчені використовували ці поштовхи, які пройшли марсіанською поверхнею, тричі обігнувши планету, щоб визначити товщину кори.

Результати показують, що кора в середньому має товщину від 42 до 56 кілометрів.

Вона найтонша під ударним басейном на рівнині Ісіди: приблизно 10 кілометрів.

У регіоні Фарсіда кора найтовстіша: близько 90 кілометрів.

Для порівняння: кора Землі має середню товщину від 21 до 27 кілометрів, Місяця – від 34 до 43 кілометрів.

Це означає, що марсіанська кора набагато товща, ніж земна чи місячна. Нам пощастило спостерігати цей марсотрус. На Землі нам було б важко визначити товщину земної кори за допомогою землетрусу такої ж сили, який стався на Марсі. Хоча Марс менший за Землю, він ефективніше транспортує сейсмічну енергію,

– пояснює Дойон Кім, сейсмолог з Інституту геофізики Швейцарської вищої технічної школи Цюріха.

Один з найважливіших результатів цього дослідження стосується різниці між північною та південною півкулями Марса. Перша складається здебільшого з пласких низовин, тоді як на півдні знаходяться високі плато.

Топографічна карта марсіанської поверхні (ліворуч) та зображення товщини кори (праворуч) / Фото MOLA Science Team / Doyeon Kim, ETH Zurich

У роботі також повідомлялося про радіоактивні матеріали, що нагрівають внутрішню частину Марса: торій, уран і калій. Від 50 до 70 відсотків цих елементів, що виробляють тепло, знаходяться в марсіанській корі. Це допомагає пояснити деякі марсотрясіння.