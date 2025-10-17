Messenger незабаром зникне з комп’ютерів Mac і Windows. З 15 грудня застосунок перестане працювати, а вже зараз його прибрали з Mac App Store, аби запобігти новим завантаженням. Користувачів, які після цієї дати спробують відкрити програму, автоматично перенаправлятиме на вебверсію – Facebook.com або Messenger.com. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Apple Insider

Дивіться також На YouTube – масовий збій: користувачі з усього світу скаржаться на проблеми з сервісом

Чому Meta прибирає Messenger з комп’ютерів?

Компанія підтвердила це рішення на сторінці підтримки, проте жодних пояснень не надала. Для тих, хто не має акаунта у Facebook, залишається можливість користуватись лише вебверсією месенджера.

Як повідомляє Tech Radar, щоб підготувати користувачів до переходу, Meta розпочне надсилати сповіщення безпосередньо в застосунку. Після отримання такого попередження у вас буде 60 днів, аби скористатися Messenger на комп’ютері востаннє, після чого доступ буде остаточно заблоковано.

Як зберегти історію листування?

Meta радить увімкнути функцію secure storage. Вона дозволяє синхронізувати історію повідомлень між усіма платформами. Для цього потрібно відкрити налаштування, перейти у розділ "Privacy & safety", вибрати "End-to-end encrypted chats", а потім активувати пункт "Message storage".

Реакція користувачів

Багато користувачів уже висловлюють невдоволення. Найбільше обурення викликає у тих, хто залишив Facebook, але продовжував користуватися Messenger окремо. Для таких людей десктопний застосунок був зручним способом вести розмови без браузера.

Вебверсія залишиться доступною, як і мобільні додатки для iOS та Android, які Meta не планує змінювати. Компанія поки не повідомляє, чи з’явиться колись оновлена версія Messenger для комп’ютерів.

Які нові правила для підлітків ввели у Facebook?

Тепер батьки зможуть контролювати, скільки часу їхні діти проводять у соцмережах, а також переглядати список контактів, з якими підлітки спілкуються в месенджері. За даними Meta, мільйони підлітків вже користуються такими акаунтами.

Для молодших підлітків віком від 13 до 15 років діятимуть суворіші правила. Вони не зможуть змінювати налаштування безпеки без попередньої згоди батьків чи законних представників. Щоб виявляти випадки, коли діти вказують неправдивий вік, Meta використовує технологію штучного інтелекту.