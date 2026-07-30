Масштабний витік багів у Microsoft

Інженери Microsoft опинилися в ситуації "шаленої гонитви" через результати роботи моделі Claude Mythos Preview. Лише за квітень цей інструмент виявив 90 критичних та 141 серйозну вразливість у системі SharePoint. Про це пише видання Ars Technica.

Вразливості знайшли також у Microsoft 365, Teams та сервісі Copilot. Ситуація настільки серйозна, що всередині корпорації заговорили про початок "баг-апокаліпсису". Проблема полягає в тому, що традиційний підхід до сортування помилок, коли розробники виправляють лише найнебезпечніші дірки, більше не працює. Mythos навчився "зшивати" кілька дрібних і помірних недоліків у єдиний ланцюжок, що дозволяє хакерам здійснювати нищівні атаки, використовуючи нібито несуттєві баги.

Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли безпека є найважливішим пріоритетом Microsoft, і команди в усій компанії зосереджені на використанні ШІ для виявлення та усунення вразливостей якомога швидше,

– прокоментував представник Microsoft у відповідь на запит журналістів.

Смерть алгоритму HAWK

Паралельно з аудитом програмного забезпечення, Mythos продемонстрував вражаючу потужність у сфері криптографії. Він зумів зламати алгоритм HAWK, який був одним із головних претендентів на роль американського стандарту захисту від майбутніх атак квантових комп'ютерів. Дослідник Anthropic, який навіть не мав глибоких знань у криптографії, за 60 годин роботи та 100 тисяч доларів витрат на обчислення зміг вдвічі знизити стійкість ключа HAWK, знайшовши раніше невідому математичну слабкість.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Власне, після цієї публікації HAWK мертвий,

– заявила експертка з постквантової криптографії в Google Софі Шміг.

Після оприлюднення результатів розробник HAWK офіційно відкликав свій алгоритм із тестування. Крім того, Mythos знайшов спосіб прискорити атаки на поширений світовий шифр AES у 200 – 800 разів за допомогою покращеного методу "міст Мебіуса". Це доводить, що ШІ здатний самостійно комбінувати наявні математичні інструменти у способи, про які раніше не здогадувалися провідні вчені.

Зараз галузь намагається усвідомити нові реалії. Вікно можливостей, коли західні компанії мають ексклюзивний доступ до таких інструментів, швидко зачиняється. Фахівці очікують, що вже за кілька місяців хакери та ворожі уряди створять аналогічні моделі.

Microsoft уже змушена встановлювати рекорди: у липні компанія випустила патчі для понад 600 багів одночасно, проте застарілий код продовжує демонструвати нові проблеми під тиском штучного інтелекту.