Заплановано, що команда з чотирьох осіб проведе близько двох тижнів на борту Міжнародної космічної станції (МКС), займаючись науковими дослідженнями.

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Екіпаж місії

До складу екіпажу Ax-3 входять:

Командир місії Майкл "ЕЛЕЙ" Лопес-Алегріа , колишній астронавт NASA.

, колишній астронавт NASA. Фахівець місії Вальтер Вілладей , відомий своєю роллю командира місії VIRTUTE 1 під час суборбітального польоту Galactic 01 компанії Virgin Galactic минулого літа.

, відомий своєю роллю командира місії VIRTUTE 1 під час суборбітального польоту Galactic 01 компанії Virgin Galactic минулого літа. Альпер Гезеравджи з Туреччини, який стане першим турецьким астронавтом .

з Туреччини, який стане . Резервний астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маркус Вандт.

Коли стартує місія

Історичний запуск відбудеться ввечері 17 січня з Космічного центру імені Кеннеді (КЦК) у Флориді. Екіпаж Ax-3 підніметься на борт ракети Falcon 9 компанії SpaceX і після 36-годинної подорожі на космічному кораблі Crew Dragon, як очікується, пристикується до МКС рано вранці 19 січня, за умови безперебійного виконання графіка.

Чим займеться екіпаж у космосі

Під час двотижневого перебування на МКС європейський екіпаж проводитиме різноманітні наукові експерименти та дослідження. Після завершення місії екіпаж повернеться на Землю за допомогою капсули Crew Dragon із запланованою посадкою на воду біля узбережжя Флориди.

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Окрім своїх безпосередніх цілей, місія Ax-3 зробить значний внесок у розвиток європейської космічної науки і сприятиме міжнародному космічному співробітництву. Попри пов'язані з погодними умовами виклики, що вплинули на попередні місії, такі як Ax-1, оптимізм переважає і щодо Ax-3, з очікуваннями, що він принесе людству цінні знання та досвід.