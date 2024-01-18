Про затримку було повідомлено у соцмережі X. SpaceX зазначила, що додатковий день дозволить командам завершити передстартову перевірку та аналіз даних на ракеті Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon.

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Коли дивитися трансляцію

Пряму трансляцію запуску можна буде переглянути прямо на нашому сайті. Трансляція розпочнеться о 20:30 за київським часом 18 січня.

Запуск місії Ax-3: дивіться відео

Завдання місії Ax-3

Місія Ax-3 доставить на МКС європейський екіпаж з чотирьох осіб на чолі з командиром місії Майклом "ЕЛЕЙ" Лопес-Алегріа, колишнім астронавтом NASA. До складу екіпажу входять фахівець місії Вальтер Вілладей, член резерву астронавтів Європейського космічного агентства Маркус Вандт і перший астронавт Туреччини Альпер Гезеравджи.

Протягом приблизно двотижневого перебування на борту МКС екіпаж проведе понад 30 наукових експериментів. Метою місії є збір даних про фізіологію людини на Землі та на орбіті, поглиблення наукових знань, вивчення можливостей для промислового розвитку та розробка технологій для прогресу людства.

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Космічний корабель Crew Dragon, який отримав назву Freedom, здійснить свою третю подорож до МКС для цієї місії. Раніше він доставляв астронавтів під час місії NASA Crew-4 у 2022 році та місії Axiom Space Ax-2 у травні 2023 року.