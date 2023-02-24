Торік дослідники, які проводили розкопки, заявили, що в цьому місці знаходяться найбільш ранні з відомих свідчень існування Homo sapiens у Європі. На одному з археологічних рівнів печери, у шарі E, виявили зуб дитини й тисячі кам'яних знарядь. Вони дійшли висновку, що дитина була Homo sapiens.

Цікаво У Франції знайшли поселення, віком 6 000 років

Деталі відкриття

Серед інструментів знайдено сотні крихітних наконечників. Багато з яких лише 1 сантиметр завширшки, вагою всього кілька грамів. Усі вони є майже ідентичними за формою та розміром.

Наконечники схожі на інші, зроблені стародавніми та сучасними людьми. Деякі мали тріщини та інші пошкодження, що могли з'явитися під час удару з високою швидкістю.

Науковці зробили десятки реплік із кременю, знайденого поруч із печерою, і створили повноцінні луки та стріли, а потім стріляли в туші тварин. Крім того, наконечники тестували в списах і дротиках.

Наконечники стріл з печери Мандрін / Фото Laure Metz

Ці крихітні наконечники не можна використовувати ні з чим, окрім лука і стріл

– каже Лор Мец, археолог з Екс-Марсельського університету (Франція).

У печері Мандрін багато кісток коней, і Мец підозрює, що люди, які жили тут, полювали на цих тварин, а також на бізонів, які мігрували через долину Рони. Команда знайшла стегнову кістку коня з ушкодженнями, характерними для тих, що залишають кам'яні наконечники.

Неандертальці також там

Вище і нижче шару E виявили зуби та ДНК неандертальців та їхні кам'яні знаряддя. Це означає, що неандертальці жили в цій печері до і після Homo sapiens. Однак серед їхніх речей наконечників не знайшли – вони не перейняли користування луками та стрілами навіть після "вигнання" загарбників.

Автори роботи стверджують, що шар E являє собою недовге вторгнення Homo sapiens на територію неандертальців, більш ніж за 10 000 років до того, як цей вид остаточно закріпився в Європі.



Печера Мандрін / Фото Ludovic Slimak