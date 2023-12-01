У NASA назвали невизначеність бюджетів на 2024 і 2025 роки основною причиною затримки. Це викликало необхідність переглянути наукові та інженерні плани, з можливістю відновлення роботи над проектом до середини літа 2024 року за умови виділення коштів.

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Вимушена затримка призвела до необхідності переоцінки термінів виконання місії. Спочатку запланований запуск на 2027 рік, нова прогнозована дата місії на Титан – липень 2028 року, за умови подальшого перенесення термінів або виникнення технологічних проблем.

Що робитиме октокоптер на Титані, якщо таки полетить туди

Проєкт Dragonfly передбачає використання чотиримоторного восьми лопатевого октокоптера Dragonfly, значно більшого за гелікоптер Ingenuity. Щільніша атмосфера Титану та нижча гравітація вимагають, щоб Dragonfly мав масу 450 кілограмів, що можна порівняти з масою невеликого автомобіля. Октокоптер подорожуватиме різноманітними ландшафтами Титану, вивчаючи як атмосферу, так і гірські породи.

Титан, де замість води – метанові річки, озера та моря, являє собою унікальне середовище. Завданням Dragonfly буде пошук слідів органіки та потенційного органічного життя у цьому багатому на метан світі. Переглянутий графік передбачає, що Dragonfly може досягти місця призначення приблизно до 2037 року, маючи можливість працювати на Титані щонайменше 2,5 земних роки.

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Хоча проєкт Dragonfly є сміливим і перспективним з наукової точки зору, фінансова невизначеність, що нависла над NASA, викликає занепокоєння, що нагадує 1980-ті роки, коли численні планетарні проєкти зіткнулися з проблемами фінансування. Доля Dragonfly тепер залежить від майбутніх бюджетних рішень і відданості агентства дослідженню планет на тлі конкуруючих пріоритетів.