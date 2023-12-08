Періодичне явище з'єднання Сонця та Марса відбувається раз на два роки і спричиняє перешкоди, але не призводить до катастрофічних наслідків. Відомо, що в цей період гарячий іонізований газ, який виходить із сонячної корони, перешкоджає проходженню радіосигналів.

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Потенційний ризик спотворення сигналів спонукає NASA запровадити запобіжний 14-денний "мораторій", під час якого спроби зв'язатися з марсіанським обладнанням припиняються.

Останній мораторій, який розпочався 11 листопада, завершився 25 листопада. Після перерви марсоходи та орбітальні апарати відновили свою наукову діяльність.

Марсоходи Perseverance і Curiosity проводили метеорологічні спостереження.

і проводили метеорологічні спостереження. Орбітальні апарати Odyssey і Mars Reconnaissance Orbiter робили знімки марсіанської поверхні.

і робили знімки марсіанської поверхні. Станція MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) зосередилася на зборі даних про вплив Сонця на марсіанську атмосферу.

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На вихідних інженери Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) успішно відновили зв'язок з марсіанським гелікоптером Ingenuity. Згодом гелікоптер здійснив політ на висоту 393 метри, що стало вирішальним кроком у його підготовці до майбутніх місій.

Місія триває, дослідники Марса знову в повному розпалі, старанно передаючи цінні дані відновленими каналами зв'язку.