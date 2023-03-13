24 Канал нагадує, що функція Space Zoom дає змогу користувачам створювати високоякісні зображення Місяця за допомогою 100-кратного зуму. Але, за словами користувача Reddit під ніком r/Android, в процесі створення цих фотографій алгоритми штучного інтелекту камери домальовують деталі зображень, щоб покращити якість фотографій.

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Винахідливий експеримент викрив особливості роботи Space Zoom

r/Android завантажив з інтернету зображення Місяця з високою роздільною здатністю та зменшив його до розмірів 170х170 пікселів. Далі він застосував розмиття за Гаусом, щоб видалити всі різкі й дрібні деталі з зображення. Потім він розгорнув розмите зображення на весь екран свого монітора, вимкнув світло в кімнаті і сфотографував монітор на камеру смартфона.

Порівнявши оригінальне зображення з фотографією зі смартфона, стало зрозуміло, що Samsung використовує алгоритми штучного інтелекту для уточнення деталей таких, як кратери та інші елементи, щоб покращити якість фотографії.

Фото Місяця із зображення на моніторі та версія після обробки Super Zoom / фото r/Android

Автор експерименту наголосив на різниці роботи різних алгоритмів камер. Одна справа, коли алгоритм об'єднує кілька зображень, щоб відновити деталі, які інакше були б втрачені, але зовсім інша – коли ШІ-модель, навчена на численних зображеннях Місяця, покращує фотографію з кратерами та іншими деталями.

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Не лише Samsung любить прикрашати фото за допомогою ШІ

У коментарях інші користувачі нагадали, що питання про те, як флагмани Samsung фотографують Місяць, виникли ще два роки тому, і Inverse провів повноцінне розслідування. До цього аналогічне дослідження було присвячене роботі камер у смартфонах Huawei. Втім, в епоху комп'ютерної фотографії навряд чи можна сподіватися на повну "чесність" фотографій.

Новина викликала ажіотаж серед користувачів смартфонів, які раніше були вражені функцією Space Zoom. Одні стверджують, що алгоритми штучного інтелекту просто покращують якість фотографій, інші вважають, що функція вводить в оману і що фотографії, зроблені за допомогою Space Zoom, не можна вважати повністю достовірними.