Перші місяці роботи телескопа були присвячені активації його обладнання та розгортанню величезного сонцезахисного екрану, розміром з тенісний корт, нагадує 24 Канал.

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Цього року JWST надав астрономам безліч зображень, які допомогли їм отримати неоціненну інформацію про небесні явища. Візуальні зображення, що виходять за рамки простої естетичної привабливості, слугують освітніми інструментами, розкриваючи таємниці народження і смерті зірок, галактичних зіткнень і злиття, формування масивних галактичних скупчень і передчасної загибелі певних зірок.

Унікальне інфрачервоне бачення телескопа забезпечує запобігання будь-якому розсіяному теплу, яке може порушити цілісність його зображень.

Підсумок роботи за рік

Журнал Time зібрав найбільш вражаючі знімки всесвіту зроблені телескопом Джеймса Вебба протягом року роботи.

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Попереду у JWST приблизно 20 років роботи, і він готовий продовжувати свою місію дослідження і відкриттів. Вчені очікують на десятки тисяч нових зображень, які сприятимуть розширенню нашого розуміння Всесвіту. JWST, задуманий, побудований і запущений з чіткою метою розгадати невідоме, виявився різдвяним подарунком для світу, виконавши свою місію.