У цій статті 24 Канал зібрав деякі з найкращих, на наш погляд, сучасних ґаджетів, які ідеально підходять для ретро-геймінгу у 2023 році.

Дивіться також Стартап Bird Buddy представив "розумну" годівницю та ванну для птахів із камерою

PlayMaji Polymega



Універсальна ретро-консоль PlayMaji Polymega / Фото notebookcheck

Однією з найяскравіших сучасних ретро-консолей є PlayMaji Polymega. Вона є найкращою ретро-приставкою в цілому, пропонуючи неперевершену функціональність. Ця модульна мультисистемна ретро-приставка підтримує різні платформи, зокрема:

PlayStation,

Sega Saturn,

Sega Mega CD,

Sega 32X,

Neo Geo CD,

TurboGrafx CD,

PC-Engine CD.

Polymega дозволяє користувачам використовувати оригінальні носії зберігаючи їх на внутрішній 32-гігабайтний твердотільний накопичувач або змінний носій, що зменшує потребу в постійній роботі з дисками. Однак вона не працює зі стандартними ROM-образами, тому для використання з цією консоллю потрібні фізичні копії ігор – диски та картриджі.

Завдяки надійній емуляції та можливостям масштабування PlayMaji Polymega забезпечує автентичний і зручний ретро-ігровий досвід, хоча її ціна може бути чималою, особливо якщо врахувати додаткові модулі та контролери.

Evercade VS



Evercade VS / Фото nintendolife

Інший вартий уваги варіант Evercade VS, який пропонує більш економічно вигідний шлях для тих, хто зацікавлений у фізичних колекціях ігор. Цей ретро-автомат покладається на програмну емуляцію, але використовує фірмові фізичні ігрові картриджі з офіційно ліцензованими колекціями ігор від відомих видавців, таких як Team 17, Atari і Namco. З підтримкою чотирьох гравців, Evercade VS в першу чергу фокусується на емуляції ретро-аркадних ігор та ранньої класики домашніх консолей.

Retroid Pocket 3



Retroid Pocket 3 / Фото obscurehandhelds

Retroid Pocket 3 – відмінна портативна консоль для старих ігор. Попри компактний дизайн, вона може похизуватися яскравим 4,7-дюймовим дисплеєм і достатньою обчислювальною потужністю, щоб впоратися з більшістю ретро-ігор. Тонкий і портативний дизайн робить її ідеальним компаньйоном для ентузіастів, які бажають задовольнити свою тягу до ретро-ігор під час подорожей.

Працюючи на процесорі Tiger T310, Retroid Pocket 3 може емулювати роботу таких консолей, як:

NES,

SNES,

Genesis,

Game Boy.

Це забезпечує широкий вибір ігор на різний смак. Завдяки доступній ціні, часто близько 100 доларів під час розпродажів, Retroid Pocket 3 є чудовим варіантом для любителів ретро-ігор на ходу.

Steam Deck



Steam Deck / Фото Valve

Якщо ви готові інвестувати у висококласну портативну ігрову платформу, Steam Deck від Valve – це один з найкращих варіантів. Steam Deck по праву вважається найкращою портативною ігровою платформою, яка працює на Linux і здатна відтворювати величезну бібліотеку ігор Steam завдяки ПЗ Proton від Valve.

Вона також слугує чудовою портативною ретро-платформою, емулятори якої легко доступні в застосунку Discover.

Ґаджет підтримує такі популярні емулятори, як:

EmuDeck,

RetroDeck,

RetroArch.

Ці проєкти можуть забезпечити вам емуляцію практично будь-якої консолі. Крім того, користувачі мають можливість встановити Windows для більш повного досвіду при підключенні Steam Deck до зовнішнього монітора.

Xbox Series X|S



Сучасні консолі від Microsoft чудово підходять для ретро-геймінгу / Фото Microsoft

Може здатися дивним, що у цій підбірці фігурують дві консолі актуального покоління від Microsoft. Однак, окрім того, що вони дають змогу грати в сучасні проєкти, їх також можна використовувати, як консолі для ретро-геймінгу.

Річ у тім, що використовуючи режим розробника, користувачі можуть встановити емулятор декількох систем RetroArch на свої консолі Xbox. Це дозволяє їм грати в широкий спектр ретро-ігор, включаючи ігри для Nintendo 64, PlayStation і навіть PlayStation 2, та інших консолей. Крім того, самі приставки підтримують величезну бібліотеку ігор в тому числі з консолей Xbox та Xbox 360.

Вибір між Xbox Series X і Series S залежить від індивідуальних уподобань, оскільки перша пропонує можливості 4K і оптичний дисковод для відтворення старих ігор Xbox, тоді як друга є більш економічно вигідною і підходить для ігор у форматі 1080p.

Nintendo Switch

Нарешті, Nintendo Switch заслуговує на згадку як консоль, що готова до нових і ретро-ігор. Завдяки підписці Nintendo Switch Online користувачі отримують доступ до ігор для NES та SNES. Ті, хто шукає ще більше ретро-ігор, можуть обрати Switch Online Expansion Pass, який включає також ігри для N64 та Sega Genesis.

Офіційні ретро-консолі

Хоча офіційні "міні" консолі не варто оминати увагою, важливо зазначити, що вони мають обмежений вибір ігор і можуть не включати всі ваші улюблені тайтли. Деякі з цих консолей, такі як SNES Classic Mini, можна модифікувати для відтворення додаткових ігор або навіть зовсім інших систем за допомогою мультисистемних емуляторів, таких як RetroArch. Зручність і простота використання цих "міні" консолей роблять їх життєздатним варіантом для тих, хто шукає простого ретро-ігрового досвіду. Однак проблеми з постачанням і завищені ціни на ринку перекупників не вартують ваших нервів та інвестицій.

Дивіться також Створений для перемог: ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7i доступний в Україні

Сучасний ринок ретро-приставок процвітає, задовольняючи різноманітні потреби та вподобання геймерів. Від широкої функціональності PlayMaji Polymega до портативності Retroid Pocket 3 та передових можливостей Valve Steam Deck – ретро-консоль знайдеться для кожного геймера. Крім того, консолі поточного покоління, такі як Xbox Series X і Series S, а також Nintendo Switch, надають привабливі можливості для сучасних і ретро-ігор.

І це лише вершина айсберга, адже ми розповіли лише про консолі, які, на наш погляд, найбільше варті уваги, якщо вам подобаються ретро-ігри. Однак сьогодні на ринку можна знайти безліч ґаджетів на різний смак, тож ви завжди можете знайти щось, що влаштує вас найбільше.