У опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. А саме: 245 фахівців рівня Senior, 208 – Middle, 121 – Junior, 18 – Trainee та 49 керівників проєктів.

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Результати

Більшість фахівців GlobalLogic вважають Data Science, Artificial Intelligence та Machine Learning найперспективнішими напрямами для вивчення у 2023 році. Про це заявили 67% респондентів. До першої десятки також увійшли DevOps, Data Analysis, Embedded, Full Stack, Mobile, Backend, Frontend, Project Management та Business Analysis.

Найперспективніші IT-спеціальності на думку співробітників GlobalLogic / Фото GlobalLogic

Англомовний контент переважає. Знання іноземних мов значно розширює перелік джерел для отримання знань. Це підтверджують і результати опитування: 85% респондентів навчаються переважно англійською мовою.

Знання іноземних мов значно розширює перелік джерел для отримання знань. Це підтверджують і результати опитування: 85% респондентів навчаються переважно англійською мовою. Вища освіта і комерційний досвід. Лише 20% опитаних спеціалістів вважають, що для старту кар'єри в ІТ достатньо отримати профільну вищу освіту. Решта впевнена, що на додачу потрібне додаткове навчання та практика. Так, більшість опитаних регулярно відвідує професійні курси та/або навчається самостійно.

Яку освіту отримали респонденти для початку своєї роботи в ІТ / Фото GlobalLogic