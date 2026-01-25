Попри постійні оновлення стандарту та появу нових версій Bluetooth, ця технологія залишається вразливою до збоїв. Проблеми можуть виникати як на смартфонах і ноутбуках, так і з навушниками, авто-системами чи іншими аксесуарами — часто без очевидної причини. Про це розповідає BGR.

Які проблеми з Bluetooth трапляються найчастіше?

Пристрій не підключається або не знаходиться. Одна з найпоширеніших ситуацій – коли Bluetooth-пристрій не хоче з'єднуватися або взагалі не з'являється у списку доступних. Причиною може бути вимкнений режим сполучення, низький заряд батареї, велика відстань між пристроями або збережене старе підключення. Найчастіше допомагає видалення пристрою зі списку сполучених і повторне підключення. Якщо проблема не зникає, варто оновити або перевстановити драйвери Bluetooth.

Зв'язок постійно обривається. Регулярні розриви з'єднання часто пов'язані з енергозбереженням. Смартфони та комп'ютери можуть обмежувати роботу бездротових модулів для економії батареї. Також проблеми виникають, коли навушники або гарнітура одночасно підключені до кількох пристроїв. Вимкнення режиму енергозбереження та multipoint-підключення зазвичай стабілізує роботу.

Висока затримка або помітний лаг. Хоч сучасний Bluetooth значно зменшив затримки, вони все ще можуть бути відчутними під час ігор або перегляду відео. Причинами стають застарілі драйвери, перешкоди між пристроями або використання старих стандартів Bluetooth. Для мінімальної затримки варто використовувати пристрої з підтримкою кодеків aptX LL, aptX Adaptive або хоча б Bluetooth 5 і новіших версій.

Поганий звук або його відсутність. Інколи Bluetooth-навушники підключаються, але звук або дуже низької якості, або зникає повністю. Як пише Sonoro, часто система обирає неправильний аудіовихід або вмикає режим гучного зв'язку, який суттєво погіршує якість. Перевірка налаштувань звуку, вимкнення Hands-Free режиму та вибір максимальної якості аудіо допомагають вирішити проблему.

Bluetooth перестає працювати після оновлень. Оновлення системи можуть не лише виправляти помилки, а й створювати нові. Якщо Bluetooth перестав працювати після апдейту, варто спробувати перезавантаження, очищення кешу та повторне сполучення пристроїв. У крайніх випадках допомагає відкат драйверів або очікування виправлень від виробника.