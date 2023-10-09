Про відкликання було оголошено 8 вересня, воно стосується автомобілів Ariya, вироблених у період з 17 червня 2022 року по 19 травня 2023 року.

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Що не так з автівками?

Дефект, про який йдеться, пов'язаний з програмним забезпеченням інвертора, що може спричинити коротке замикання стружки з контактного кільця приводного двигуна на обидва контактних кільця. В результаті цього короткого замикання інвертор виявляє надлишковий струм і запускає протоколи безпеки, відключаючи крутний момент двигуна.

Це може призвести до того, що автомобіль раптово вимкнеться, а на приладовій панелі з'явиться повідомлення "EV System Off". Щоб відновити нормальну роботу, автомобіль необхідно вимкнути, а потім знову увімкнути.

Компанія Nissan вперше виявила цю проблему під час виробничих випробувань у січні 2022 року, коли електродвигун електромобіля Ariya EV вимкнувся на низькій швидкості.

Подальша діагностика виявила коротке замикання, але жодних пошкоджень не сталося. Подальші перевірки в лютому та квітні 2022 року підтвердили проблему.

У грудні 2022 року компанія Nissan отримала повідомлення про вимкнення ще одного електромобіля Ariya EV у Китаї.

Після розслідування було виявлено, що стружка в блоці контактних кілець могла утворюватися під час нормального використання.

Оскільки ця подія не призвела до пошкодження жодного компонента, компанія Nissan спочатку не класифікувала її як ненормальну.

У відповідь на ці висновки компанія Nissan впровадила у виробництво в квітні 2023 року вдосконалену логіку управління відмовостійкістю інвертора. Однак повідомлення про подібні інциденти продовжили надходити до вересня 2023 року.

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Кардинальне рішення

Для вирішення проблеми Nissan проводить добровільне відкликання уражених електричних позашляховиків Ariya. Починаючи з 20 жовтня, власники потенційно уражених автомобілів отримають повідомлення, а офіційні дилери безкоштовно перепрограмують інвертор для посилення протоколів безпеки. Очікується, що процес перепрограмування займе менше однієї години.

До речі, це не перше відкликання моделі Ariya; у березні Nissan оголосив добровільне відкликання понад 1 000 електромобілів Ariya через проблему з від'єднанням керма.

Що стосується продажів, то у 2023 році Nissan продав 7 379 електричних позашляховиків Ariya у США, з аналогічними результатами на ключових ринках, таких як Японія та Європа. Однак продажі в Китаї, де Nissan продає значну частину своїх автомобілів у світі, були нижчими: у 2023 році було продано лише 1 575 моделей Ariya.