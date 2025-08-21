Як працює новий офлайн-режим?

Роками однією з головних незручностей під час використання Notion була його архітектура, орієнтована виключно на хмару, що робило роботу без стабільного інтернет-з'єднання неможливою. Компанія нарешті усунула цю проблему, додавши підтримку офлайн-режиму, що, за словами розробників, було однією з найбільш запитуваних функцій серед користувачів, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Тепер власники облікових записів можуть переглядати, редагувати та створювати нові нотатки й документи без підключення до мережі як у настільних, так і в мобільних застосунках Notion.

Також з'явилася можливість завантажувати окремі сторінки для доступу до них в автономному режимі.

Щойно пристрій знову підключається до інтернету, застосунок автоматично синхронізує всі зміни, внесені в документи під час роботи офлайн.

Однак є певні обмеження. Деякі динамічні елементи, такі як вбудовані об'єкти (embeds), форми або кнопки, не працюватимуть без активного інтернет-з'єднання, оскільки вони потребують зв'язку із зовнішніми сервісами.

Для користувачів, які оформили платні підписки Plus, Business або Enterprise, передбачені додаткові переваги. Їхні застосунки автоматично завантажуватимуть нещодавно переглянуті та обрані сторінки, щоб вони завжди були доступні офлайн. Водночас у налаштуваннях з'явилося нове меню "Офлайн", де можна вимкнути автоматичне завантаження або керувати ним вручну.

Чому так довго не було офлайну?

Керівник компанії Іван Чжао пояснив, чому на впровадження цієї функції пішло так багато часу. За його словами, головна складність полягала в унікальній архітектурі Notion. Застосунок використовує комплексну базу даних для зберігання різних блоків контенту, які тісно пов'язані між собою. Щоб забезпечити коректну роботу в офлайні, компанії довелося розробити складний механізм вирішення конфліктів між блоками.

Цей механізм необхідний для обробки ситуацій, коли кілька людей одночасно вносять зміни в один і той самий документ, перебуваючи не в мережі. Система мала навчитися правильно об'єднувати ці правки після відновлення з'єднання, щоб уникнути втрати даних. Саме ця технічна перешкода була причиною такої тривалої затримки