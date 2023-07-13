У своїй новій лінійці KIVI зосередилася на якості зображення, звуку, продуктивності та зручному інтерфейсі, щоб надати клієнтам першокласну розважальну систему. 24 Канал розкриває усі деталі телевізорів KIVI, які здатні задовольнити усі ваші потреби.

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Нові телевізори

Нова лінійка смарт-телевізорів KIVI пропонує широкий вибір варіантів із діагоналлю від 24'' до 65''. Для створення сучасного та мінімалістичного дизайну компанія залучила власний R&D-центр та три дизайн-бюро. Завдяки тонким бічним рамкам та елегантним металевим підставкам телевізори легко вписуються в будь-який домашній інтер'єр. Моделі лінійки з діагоналлю від 32'' до 65'' мають безрамковий дизайн, що ще більше посилює ефект повного занурення у перегляд.

Нові телевізори компанії отримали високоякісні панелі з роздільною здатністю HD, FHD та UHD та гарантію 3 роки на усі дисплеї.

Максимальна якість картинки

Виробник подбав про те, щоб нові моделі телевізорів мали найкращі параметри якості зображення. За це відповідає низка передових технологічних рішень, як-от:

HDR,

MEMC,

Max Vivid,

Super contrast control.

Ці функції забезпечують яскраві кольори (HDR), покращену яскравість та чіткість зображення (Max Vivid), а також підвищену контрастність для більш реалістичної та захоплюючої картинки (Super contrast control).

Навіть старі серіали, фільми та спортивні ігри на нових телевізорах KIVI мають кращий вигляд, а все завдяки динамічній технології компенсації, коли процесор автоматично оцінює якість зображення й додає необхідну частоту кадрів (MEMC).

Геймери оцінять режим Game Mode, який оптимізує якість зображення під час ігрових сесій.

Режим ALLM (Auto Low Latency Mode) гарантує, що зображення, яке виводиться на екран з консолі, транслюється з необхідною частотою кадрів, зводячи до мінімуму затримку між дією і картинкою на екрані.

Піклуючись про комфорт і самопочуття користувача, KIVI використовує технології для зменшення шкідливого впливу синього світла Low blue light. Блокуючи короткі хвилі і пропускаючи довгі низькочастотні, телевізори KIVI Smart TV допомагають захистити зір глядачів, особливо під час нічного перегляду.

Витончений дизайн

Нові смарт-телевізори KIVI вирізняються елегантним і мінімалістичним стилем, ретельно розробленим для покращення загального враження від перегляду. Зосередившись на естетиці та функціональності, KIVI створила безрамковий дизайн, мінімізувавши бічні межі до 2,6 мм завширшки. Це забезпечує більш захоплюючий кінематографічний досвід, оскільки дисплей займає центральне місце, і ніщо не відволікатиме користувачів від перегляду.

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У доповнення до витонченого дизайну телевізори поставляються з елегантними металевими підставками, що забезпечують міцну та стильну систему підтримки. Підставки призначені для встановлення на полиці, що дозволяє користувачам з гордістю демонструвати свої телевізори та органічно інтегрувати їх у свій житловий простір. А для тих, кому необхідне кріплення на стіну, KIVI розробили власну лінійку кронштейнів.

Що стосується кольорів, окрім стандартних чорних, KIVI пропонує також білі моделі з діагоналлю 24'', 32'', 43'' та 55'', що дозволяє покупцям вибрати телевізор, який найкраще пасуватиме до інтер'єру.

Крім того, виробник приділив увагу задній панелі телевізорів, забезпечивши продуману ергономіку для легкого та зручного підключення додаткових пристроїв та аксесуарів.

Загалом дизайн нових телевізорів KIVI Smart TV відображає сучасну та витончену естетику, з мінімальними рамками, елегантними підставками та акцентом на інтеграцію в будь-який житловий простір.

Оптимізована операційна система

Однією з визначних особливостей нових смарт-телевізорів KIVI є операційна система Android TV 11, яка забезпечує повнофункціональний досвід роботи зі смарт-телебаченням. Завдяки доступу до понад 10 000 застосунків та безшовній сумісності з продуктами екосистеми Google користувачі можуть насолоджуватися широким спектром розваг.

Остання версія Android TV відома своєю швидкістю, надійністю, стабільністю та зручним інтерфейсом. Крім того, телевізори підтримують функцію Chromecast, що дозволяє без особливих зусиль транслювати контент зі смартфонів на екран телевізора. Для українських користувачів працює Google Assistant з розпізнаванням голосових команд рідною мовою.

Варто зазначити, що нова операційка була оптимізована в результаті співпраці між R&D-відділом KIVI, Google та Mediatek. Сертифікована ОС надає доступ до сервісів Google та передових функцій.

Вражаюча функціональність

Смарт-телевізори KIVI виходять за рамки традиційних пристроїв для трансляції та слугують медіа-хабом. Вони поставляються з попередньо встановленим додатком KIVI Media, який пропонує миттєвий доступ до телеканалів, тренувань, ігор та іншого без необхідності додаткових завантажень або налаштувань.

KIVI Media надає швидкий доступ до різноманітного партнерського контенту, включаючи телеканали, фільми, тренування, ігри та ексклюзивні акційні пропозиції від різних компаній. Крім того, покупці, які придбають нові телевізори KIVI Smart TV, отримають 12-місячну підписку на освітній та розважальний контент для дітей від міжнародної платформи Da Vinci Kids.

Застосунок KIVI Media буде регулярно оновлюватися, щоб забезпечити користувачів цікавим та ексклюзивним контентом.

Чіткий звук для кращого занурення

У співпраці з JVC Kenwood, відомою японською компанією, KIVI створила інтегровану акустичну систему, яка доповнює високоякісне зображення вражаючим звуком. Фірмові колонки вручну калібруються для кожної моделі телевізора і використовують систему Dolby Audio Processing (DAP) для покращення звуку в реальному часі. Користувачі можуть обирати аудіопресети та використовувати додаткові інструменти, такі як посилення гучності голосу та автоматичне вирівнювання для більш захоплюючого звучання під час динамічних сцен або рекламних роликів.

Нова лінійка телевізорів KIVI Smart TV працює на сучасному та потужному чипсеті, який забезпечує стабільну та швидку роботу системи. Завдяки новому графічному ядру телевізори підтримують такі функції, як MEMC та ALLM, що ще більше покращує загальний користувацький досвід.

Нова дистанційка

Пульт дистанційного керування для телевізорів KIVI Smart TV, розроблений у співпраці з південнокорейською компанією Remote Solution, вирізняється інтуїтивно зрозумілим розташуванням кнопок, безшумною та надійною роботою, а також підтримкою Bluetooth LE.

Пристрій оснащений чутливим мікрофоном, що дозволяє керувати телевізором за допомогою голосових команд. Він також має функцію Air Mouse, яка використовує вбудований гіроскоп для імітації курсора комп'ютерної миші. Ця функція особливо корисна для введення інформації та навігації по меню.

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Де купити нові телевізори KIVI

Для українських покупців телевізори KIVI Smart TV доступні в таких популярних мережах і маркетплейсах, як Comfy, Фокстрот, Ельдорадо, Епіцентр, Алло, Кібернетика, Розетка, MOYO, Технотоп, Техномаркет та інших.