Біологи вже давно знають, що природа перевершує людину в зберіганні даних. ДНК може зберігати інформацію набагато ефективніше, вміщуючи, наприклад, до 215 мільйонів гігабайтів даних в один грам матеріалу. За правильних умов таке сховище може існувати тисячоліттями, тому вчені намагаються знайти оптимальні способи для зберігання даних у ДНК. У новому дослідженні команда з Сінгапуру представила технологію, яка працює як біологічна версія цифрової камери. Вона отримала назву BacCam.

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Як це працює

ДНК складно синтезувати штучно, і вона може бути крихкою, що ускладнює її використання у великих масштабах. Але науковці пішли дещо іншим шляхом, у підсумку створивши метод запису даних на ДНК і зчитування їх з неї.

Уявіть собі ДНК у клітині як непроявлену фотоплівку. Використовуючи оптогенетику – техніку, яка керує активністю клітин за допомогою світла, подібно до механізму затвора фотоапарата, – нам вдалося зафіксувати "зображення", закарбувавши світлові сигнали на "плівці" ДНК,

– пояснює автор роботи Чуе Лоо По.

Лазери червоного і синього світла використовуються для запуску експресії генів у спеціально сконструйованих бактеріях, що кодує дані в їхній ДНК. Існуючі методи штрих-кодування використовуються для маркування даних унікальними ідентифікаційними тегами, які потім можуть бути організовані та знайдені за допомогою алгоритмів машинного навчання.

Під час випробувань команда показала, що система BacCam може використовуватися для захоплення і зберігання декількох зображень одночасно.

Важливо, що використовувати живі бактерії простіше, дешевше і доступно в більших масштабах, ніж синтезувати штучну ДНК з нуля. Ці клітини легше підтримувати живими в нормальних умовах.

Автори роботи кажуть, що їхній метод є економічно вигідним. Вони вже шукають подальші застосування для свого винаходу.