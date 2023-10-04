За розробкою стоять інженери-хіміки з Каліфорнійського університету, що у США. Вони знайшли спосіб контролювати випари пального, фактично створивши безпечніше паливо, яке горить тільки в певних умовах і зменшує імовірність викликати випадкову пожежу під час зберігання чи транспортування. Вони також заявляють, що горіння легко контролювати.

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Як це працює

Якщо ви кинете сірник у калюжу бензину на землі, то загоряться пари газу. Ви можете відчути запах цих випарів і одразу зрозумієте, що вона летюча. Якщо ви можете контролювати випари, ви можете контролювати, чи горить паливо,

– пояснює Прітвіш Бісвас, докторант хімічної інженерії UCR і один з авторів статті.

В основі нового палива лежить іонна рідина, яка є формою зрідженої солі. У неї нижча точка плавлення, ніж у столової солі, і низький тиск пари. До того ж хіміки модифікували її формулу, замінивши хлор на перхлорат.

Коли вчені спробували підпалити іонну рідину полум'ям від запальнички, загоряння не сталося. Потім, коли вони подали напругу разом із вогнем запальнички, рідина запалала. А щойно вимикали струм, полум'я згасало. Учені повторили процес кілька разів, спостерігаючи той самий результат.

Тож із новим паливом важлива наявність одночасно двох умов: вогню та електрики. Маючи лише один, загоряння не відбудеться. Звісно, існує імовірність, що під час аварії умови все-таки співпадуть, але вона значно менша, ніж наявність однієї з них окремо. Крім того, навіть якщо вимоги будуть виконані в якийсь момент інциденту, навряд чи обидві зможуть підтримуватися тривалий час, тому горіння швидко припиниться.

Щойно ми вимкнули струм, полум'я зникло, і ми змогли повторити процес знову і знову — подавали напругу, бачили дим, підпалювали дим, він горів, потім вимикали струм,

— розповів Ван Юйцзе, ще один автор дослідження.

Що більше напруги подається на рідину, то більше полум'я з більшим виходом енергії, зазначають науковці. Таким чином, їхній винахід може слугувати дозуючою або дросельною системою в двигуні. Теоретично, іонна рідина може використовуватися в будь-яких типах транспортних засобів. Крім того, її можна змішувати зі звичайним пальним, роблячи його не вогненебезпечним. Але в яких співвідношеннях — ще належить встановити.

Наразі ціна такого палива дещо зависока, але лише тому, що сполуки солей не виробляються у великих кількостях. Масове виробництво знизить ціну.