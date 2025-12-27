Винахід обіцяє значні зміни у сферах медицини, космонавтики та робототехніки, дозволяючи створювати компактні об'єкти, що легко розгортаються у повноцінні 3D-структури, розповідає 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Які технології дозволяють пласкій сітці набувати складних об'ємних форм?

Уявіть дитячу книжку-панорамку, яка стає об'ємною, коли ви її відкриваєте. Цей матеріал працює схожим чином, але замість перегортання сторінки ви тягнете за шнурок, змушуючи "паперову" схему перетворитися на справжній стілець чи намет.

Команда Лабораторії комп'ютерних наук та штучного інтелекту MIT (CSAIL) презентувала розробку в науковому журналі ACM Transactions on Graphics.

Вчені створили алгоритм, який трансформує задану користувачем тривимірну модель у пласку схему з чотирикутних елементів. Цей процес імітує техніку кірігамі (що буквально означає "різання паперу"), де спеціальні розрізи наділяють матеріал унікальними фізичними властивостями.

В основі роботи лежить ауксетичний механізм: структура стає товщою під час розтягування і тоншою у разі стиснення. Програмне забезпечення вираховує оптимальний шлях для нитки, щоб з'єднати точки підйому на поверхні з мінімальним тертям.

Провідний автор дослідження Акіб Заман наголошує, що головна перевага підходу – у простоті активації. Достатньо лише ввести дизайн, а алгоритм автоматично підготує все необхідне для трансформації одним рухом.

Як це працює зараз?

На етапі тестування дослідники перевірили метод на практиці, створивши медичні шини, коректори постави та конструкції, що нагадують іглу.

Найбільш вражаючим результатом став повнорозмірний стілець, зібраний із фанерних коробок. Попри складну систему трансформації, він успішно витримав вагу людини.

Як працює нова технологія – дивіться відео:

Хоча створення великих архітектурних об'єктів ще потребує розв'язання складних інженерних питань, науковці вже вивчають можливості застосування технології як для масштабних споруд, так і для мікроскопічних деталей.

Акіб Заман сподівається, що цей інструмент допоможе створювати найрізноманітніші мобільні конструкції в майбутньому, як от жилі комплекси чи допоміжні структури на Марсі.