Що відомо

Жертвою злочинної змови став 17-річний китайський студент за обміном Кай Чжуан. Невідомі переконали його добровільно піти в гори й лишатися там, а в цей час вимагали з його родини десятки тисяч доларів, заявляючи, нібито тримають хлопця у заручниках.

Дивіться також Від Сонця до TikTok – головні теми, які ми обговорювали у 2023 році: частина друга

Поліція Рівердейла вперше отримала повідомлення про зникнення Чжуана 28 грудня. Рідна сім'я жертви в Китаї отримала фотографію хлопця, на якій було вказано, що "він викрадений", і негайно зв'язалася зі школою, працівники якої вже зателефонували правоохоронцям та приймаючій родині. Остання про зникнення нічого не знала й повідомила, що ще напередодні ввечері він був удома.

На жаль, рідні Чжуана встигли передати злочинцям 80 000 доларів.

Після співпраці з ФБР і китайською владою місцева поліція обшукала телефонні та фінансові записи жертви і виявила, що він нещодавно відвідував місцевий каньйон. Згодом вони розпочали пошуково-рятувальну місію в цьому районі і знайшли хлопця в наметі в горах. За описом, він був "замерзлим і наляканим", без жодного джерела тепла, окрім ковдри, і з "обмеженим запасом їжі та води". У нього також було кілька телефонів, які, за припущенням поліції, використовувалися для зв'язку з "кібервикрадачами".

У пресрелізі поліції Рівердейла наводяться додаткові подробиці про цю дивну епідемію "кібервикрадень", коли злочинці використовують маніпуляції в інтернеті, щоб ізолювати жертв, а потім переконати їхні сім'ї у реальності викрадення. Поліція заявляє, що отримала інформацію про "тривожну злочинну тенденцію" від ФБР, яке повідомило їм, що подібні випадки вже неодноразово траплялися в США.

Шахраї обирають своєю мішенню студентів, які навчаються за кордоном, зокрема, китайських, які приїжджають за програмою обміну. Викрадачі погрожують їм та їхнім сім'ям і вимагають викуп. Вони наказують жертвам ізолюватися і стежать за ними через дзвінки Facetime та/або Skype. Кібервикрадачі під примусом переконують жертву сфотографувати себе, щоб створити враження, що вона перебуває в полоні, і надіслати фото батькам. Жертви погоджуються через страх, що їхнім сім'ям буде завдано шкоди, якщо вони не підкоряться.

Як зазначає джерело, вся злочинна схема тримається на переконанні жертви в тому, що "викрадачі" становлять реальну загрозу. Однак насправді це не так.