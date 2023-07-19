Calvarius rapidus

Новий вид Calvarius rapidus належить до орнітоподів — однієї з найрізноманітніших груп травоїдних динозаврів, серед яких були ігуанодони та качкодзьобі адрозаври. C. rapidus мешкав на території сучасних Каталонських Піренеїв на завершальному етапі крейдяного періоду, приблизно 66 мільйонів років тому.

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Вважається, що ця геологічна епоха завершилася зіткненням Землі з астероїдом, що призвело до вимирання всіх динозаврів, які не літають, і багатьох інших живих організмів.

Саме хронологічна близькість до масового вимирання дала назву Calvarius новому виду – каталонське слово calvari означає "страждання". Rapidus у перекладі з латинської означає "швидкий".

Зібрані викопні рештки обмежуються невеликою кісткою з лівої ноги, вони дуже добре збереглися. Цей матеріал був розкопаний у 2019 році в місці Масія-де-Рамон у каталонській провінції Ллейда, про яке палеонтологам стало відомо ще у 2001 році.



Кістка Calvarius rapidus / Фото ICP

Вчені кажуть, що виявили як схожі, так і дуже сильно відмінні риси цього динозавра від його близьких родичів, що вказало на те, що мова йде про новий вид. Ця особина C. rapidus на момент смерті не досягла статевої зрілості, але була близька до скелетної зрілості. Ймовірно, їй було 8-10 років. Вид був швидким бігуном не більше 2 метрів завдовжки, що робить його одним із найменших у групі.

Геологічна інтерпретація шарів, де було знайдено C. rapidus, вказує на те, що ця тварина загинула біля звивистої річки, оточеної рясною чагарниковою рослинністю та папороттю. Клімат у кінці Крейдяного періоду в цих місцях був теплішим і вологішим, ніж сьогодні, і нагадував клімат субтропічних регіонів, з тривалими періодами посухи й періодами проливних дощів. Окрім C. rapidus, тут знайшли рештки крокодилів, риб та дрібних хребетних тварин, таких як ящірки.