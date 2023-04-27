Дизайн

Дизайн Zenbook S 13 OLED – витончений і сучасний, з чіткими лініями та силуетом, який неодмінно привертає увагу. На алюмінієвій кришці ноутбука помітно видніється знакова монограма ASUS, сама кришка використовує нові кольори та матеріали. Користувачі можуть вибрати одну з двох колірних схем – базальтовий сірий або синій, обидві з яких приголомшливо виглядають на корпусі з магнієво-алюмінієвого сплаву.



Базальтова кришка виглядає прекрасно / Фото 24 Каналу

З вагою всього 1 кілограм це один з найлегших ноутбуків на ринку, що робить його надзвичайно портативним і зручним для перенесення. Він навіть легший за MacBook Air M2. Розміри Zenbook S 13 також вражають: 29.6x21.6x1 см, що робить цей пристрій одним із найтонших серед лептопів, які ви взагалі можете придбати.

ASUS вперше представила новий матеріал – плазмовий керамічний алюміній – у серії Zenbook S 13 OLED. Цей матеріал створюється за допомогою екологічно чистого процесу, в якому використовується чиста вода і не застосовуються органічні сполуки, сильні кислоти або важкі метали. Отримана трансформація алюмінієвого сплаву забезпечує підвищену зносостійкість, захист від корозії, терморегуляцію, твердість і термін служби.

Дизайн надає ноутбуку вигляд і відчуття, схожі на натуральний камінь. Крім того, керамічні алюмінієві компоненти Plasma на 100% піддаються переробці після закінчення терміну служби, що робить ноутбук екологічно свідомим вибором.



ASUS Zenbook S 13 OLED / Фото 24 Каналу

Цікавий факт! Ноутбук має надзвичайну міцність і пройшов випробування на відповідність американським військовим стандартам MIL-STD-810H, пройшовши 12 суворих методів тестування та 26 дисциплінарних випробувань, що перевищує галузеві стандарти. Надійність і міцність OLED-дисплея Zenbook S 13 забезпечують довговічність і стійкість, надаючи користувачам впевненість у тому, що їхній ноутбук готовий до будь-якого сценарію використання.

Кришка легко відкривається однією рукою, що є помітною перевагою. Ми мали достатньо часу для тестування ноутбука і переконалися у тому, що він достатньо міцний та надійний за найрізноманітніших сценаріїв щоденного використання.

Ще однією унікальною особливістю Zenbook S 13 OLED є шарнір, що розкривається на 180°.

Конструкція є міцною та надійною, що гарантує, що ноутбук зможе витримати знос під час щоденного використання. Крім того, кришка ноутбука влаштована так, що відкриваючи її, ви одночасно припіднімаєте його задню частину над поверхнею столу, що створює додатковий простір для повітря, яке потрібне для охолодження пристрою.

Загалом дизайн ASUS Zenbook S 13 OLED дуже вражає, а легкий і витончений форм-фактор дозволяє легко носити його з собою. Міцний корпус, стриманий стиль і вражаючий OLED-дисплей роблять його відмінним варіантом для тих, хто шукає потужний і портативний ноутбук.

Акцент на екологічності

Zenbook S 13 OLED не лише естетично привабливий, але й екологічно відповідальний, оскільки в його дизайні головну роль відіграють принципи сталого розвитку. Усвідомлюючи важливість зменшення вуглецевого сліду виробник використав перероблені матеріали, енергоефективні технології та екологічну упаковку.



Навіть пакування ASUS Zenbook S 13 OLED максимально екологічне / Фото ASUS

Процес виробництва ноутбука є екологічно чистим, а перероблений магнієво-алюмінієвий сплав використовується у кришці клавіатури, корпусі та кришці, що зменшує його вуглецевий слід більш ніж на 50%. Навіть клавіші клавіатури та динаміки виготовлені з переробленого після споживання пластику та пластику з океану. Zenbook S 13 OLED має сертифікат ENERGY STAR і на 43% перевершує очікування щодо енергоефективності, зменшуючи споживання енергії та особистий вуглецевий слід з часом.

Дисплей

ASUS Zenbook S 13 OLED може похизуватися високоякісним дисплеєм Lumina OLED, який неодмінно вразить користувачів. Завдяки OLED-панелі дисплей забезпечує реалістичні кольори, які виглядають набагато краще ніж на будь-якому іншому екрані. Дисплей має похибку передачі кольору менше одиниці і час відгуку всього 0,2 мілісекунди, а також має сертифікати DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision і Pantone Validated, що неодмінно оцінять усі хто працює з графікою.

13,3-дюймовий OLED-дисплей Zenbook S 13 має роздільну здатність 2880 x 1800 і співвідношення сторін 16:10. Менший розмір екрана разом із високою роздільною здатністю забезпечує неймовірно чітке та контрастне зображення, яке має дещо вищу щільність пікселів, ніж у дисплея Liquid Retina XDR на MacBook Pro 14.



Дисплей Zenbook S 13 OLED / Фото 24 Каналу

Однією з найважливіших переваг OLED-дисплея є його здатність керувати яскравістю окремих пікселів, що забезпечує ідеальний рівень чорного кольору. Під час нетривалого практичного використання, кольори на дисплеї виглядали яскравими, а загальна якість зображення просто вражаюча.

У ASUS з дисплеями завжди все було чудово, і Zenbook S 13 OLED продовжує цю традицію. Варто зазначити, що OLED-дисплеї, як правило, дорожчі у виробництві, тому вражає, що ASUS вдалося запропонувати цю функцію на ноутбуку з розумною ціною.

Клавіатура і тачпад

Zenbook S 13 OLED може похизуватися просторою і тактильною клавіатурою з клавішами, які мають хороший хід і приємне клацання при натисканні. Крок клавіш становить 18,7 мм, що забезпечує достатній простір між клавішами для комфортного набору тексту. Клавіатура має підсвічування, що робить її зручною для використання в умовах недостатнього освітлення. Крім того, клавіші мають ледь помітне тарілкоподібне поглиблення 0,1 мм і хід клавіш 1,1 мм, що забезпечує покращене відчуття від набору тексту та більшу точність.

Zenbook S 13 OLED також має кілька спеціальних гарячих клавіш, які дають змогу користувачам захопити будь-яку частину екрана, увімкнути/вимкнути веб-камеру або швидко заблокувати систему.



Клавіатура Дисплей Zenbook S 13 OLED / Фото 24 Каналу

Крім того, ноутбук оснащений новітньою сенсорною панеллю ASUS ErgoSense Touchpad, яка є більшою за доволі великі сенсорні панелі ноутбуків навіть більших розмірів, що забезпечує більш комфортну роботу. Гідрофобне та високоякісне покриття PVD проти відбитків пальців, нанесене на тачпад, забезпечує відмінну зносостійкість, а також плавний відгук при прокручуванні та полегшує чистку поверхні.

Крім того, тачпад ErgoSense підтримує мультисенсорні жести в Windows, дозволяючи користувачам використовувати комбінації з трьох або чотирьох пальців для запуску часто використовуваних програм або функцій. Загалом, клавіатура і тачпад Zenbook S 13 OLED забезпечують комфортну та ефективну роботу з набором тексту і навігацією.

Продуктивність

Попри свої невеликі розміри, ASUS Zenbook S 13 OLED здатен здивувати своєю продуктивністю.

Пристрій оснащений процесором Intel Core i7-1355U 13-го покоління, який використовує гібридну архітектуру ядер Performance та Efficient (P-core та E-core) для максимальної продуктивності в реальних умовах. Ядра Performance максимізують однопоточну продуктивність і швидкість відгуку для інтенсивних робочих навантажень, тоді як ядра Efficient забезпечують багатопоточну продуктивність для паралельних завдань і ефективне розвантаження фонових завдань для сучасної багатозадачності.

Однією з особливостей ноутбука є те, що він сертифікований відповідно до умов програми Intel Evo та здатен забезпечувати виняткову мобільність. Ця сертифікація гарантує певний набір апаратних специфікацій і ключових характеристик, включаючи:

миттєве пробудження,

швидке з'єднання WiFi,

тривалий час автономної роботи на цілий день роботи або розваг.



Ноутбук компактний, однак здатний дивувати продуктивністю / Фото 24 Канал

Нарешті, ASUS Zenbook S 13 OLED має конструкцію вбудованої пам'яті LPDDR5, яка дозволяє зробити корпус тоншим і легшим, забезпечуючи при цьому обсяг до 32 ГБ і високотактову частоту 5200 МГц для потужних обчислень. Він також має роз'єм M.2 для додаткового твердотільного накопичувача PCIec 4.0 x4 NVMe ємністю до 1 ТБ і підтримує швидкість читання до 6500 МБ/с для швидкого та надійного зберігання даних.

Технічні характеристики ASUS Zenbook S 13 OLED

Стартова ціна 59999 грн Процесор Intel Core i7-1355U Графіка Intel Iris Xe Graphics Дисплей 13.3 дюймів, 16:10, 2.8К (2880 x 1800) Оперативна пам'ять 16 ГБ Сховище До 1 ТБ Зв'язок Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Камера FHD IR Порти 2x Thunderbolt 4/USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI, 1x роз'єм для навушників Батарея 14 годин (номінальна) Розміри 29.5 x 21.6 x 1 см Вага 1 кг

Порти та автономність

Ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED розроблений з урахуванням найрізноманітніших потреб користувачів. Пристрій оснащений двома портами Thunderbolt 4 USB-C, що забезпечують пропускну здатність до 40 Гбіт/с, DisplayPort і Power Delivery, що дозволяє легко підключати зовнішні 4K-дисплеї, пристрої зберігання даних або інші периферійні пристрої. Крім того, ноутбук також оснащений повнорозмірним портом HDMI 2.1 (TMDS), портом USB 3.2 Gen 2 Type-A та аудіороз'ємом.

Порти на обох гранях Zenbook S 13 OLED / Фото 24 Канал

Однією з найбільш вражаючих особливостей ASUS Zenbook S 13 OLED є час автономної роботи. Ноутбук оснащується акумулятором ємністю 63 Вт*год, який дає змогу працювати до 14 годин без підзарядки, що більш ніж достатньо для того, щоб ви могли провести цілий день в роботі або розвагах. Крім того, пристрій підтримує функцію швидкої зарядки USB-C Easy Charge, що дозволяє справді швидко заряджати його за допомогою широкого спектру стандартних зарядних пристроїв USB-C (5-20 В).



Комплектний зарядний блок на 65 Вт / Фото 24 Канал

Тобто ви можете використовувати будь-який зарядний пристрій, сертифікований PD (Power Delivery), включаючи 65-ватний адаптер для швидкої зарядки, що входить до комплекту ASUS Zenbook S 13 OLED. Крім того, ноутбук можна заряджати за допомогою вбудованих зарядних пристроїв у салонах літаків та автомобілів, портативних зарядних пристроїв, або павербанків, що забезпечує максимальну гнучкість під час подорожей. Навіть якщо ви використовуєте зарядний пристрій без технології Power Delivery, ноутбук підтримує зарядку потужністю від 4,5 Вт через USB-C, що неймовірно зручно, коли ви перебуваєте в дорозі.



Зарядний пристрій та USB-C кабель / Фото 24 Канал

Варто зазначити, що деякі портативні зарядні пристрої можуть не підтримувати USB-C Easy Charge, залежно від їхньої конфігурації. Однак при використанні зарядного пристрою Power Delivery швидкість зарядки буде відповідати вихідній потужності підключеного адаптера, максимум до 100 Вт. Таким чином ASUS Zenbook S 13 OLED пропонує відмінні можливості підключення та мобільності, що робить його чудовим вибором для професіоналів, студентів та всіх, кому потрібен надійний ноутбук, здатний відповідати їхньому насиченому стилю життя.

Звук

Говорячи про ASUS Zenbook S 13 OLED неможливо оминути стороною його неймовірну аудіосистему. Завдяки Harman Kardon, якість звуку цього ноутбука не має собі рівних серед аналогічних пристроїв. Аудіосистема також оснащена підтримкою Dolby Atmos, яка забезпечує унікальний досвід.

Крім того, інтелектуальний підсилювач і програмне забезпечення ASUS Audio Booster збільшують максимальну гучність до 5,25 раза з нульовим рівнем спотворень. Вихідна потужність інтелектуального підсилювача узгоджується з фізичними можливостями колонки, щоб забезпечити звук без спотворень на будь-якому рівні гучності.

ASUS Zenbook S 13 OLED оснащений технологією двостороннього шумозаглушення ASUS Two-Way AI Noise Cancellation. Ця функція буде особливо актуальною для відеоконференцій та дзвінків, оскільки технологія забезпечує високу якість звучання майже за будь-якого сценарію, навіть за наявності фонового шуму.

Камери

Оскільки мова зайшла про відеоконференції, варто розкрити фішки систем камер в ASUS Zenbook S 13 OLED. Пристрій вкрай зручний для роботи через свої невеликі розміри, що дає змогу підняти свою мобільність на новий рівень. А це означає, що ви зможете проводити важливі робочі дзвінки практично будь-де, і унікальна система камер допоможе вам у цьому.

Спеціальна функція застосунку MyASUS "Ефект веб-камери" дозволить вам вибирати між ефектами оптимізації освітлення, розмиття фону, відстеження очей і відстеження руху, щоб покращити якість відеоконференцій. Наприклад, функції відстеження очей і корекції погляду гарантують, що користувачі завжди дивляться прямо в камеру, а функція відстеження рухів визначає і відстежує рухи користувача для більш природної і захоплюючої взаємодії.



Застосунок MyASUS / Скриншот

До речі, є в Zenbook S 13 OLED інноваційна технологія 3D-шумозаглушення, яка усуває більшу частину випадкових шумів, які можуть впливати на якість зображення, особливо в умовах низької освітленості. Ця функція значно покращує якість зображення без шкоди для експозиції або рівня деталізації. Крім того, є фільтр "Зовнішній вигляд", який автоматично згладжує зображення, щоб ви виглядали якнайкраще.

Ноутбук оснащений спеціальною інфрачервоною камерою з роздільною здатністю FHD, яка дозволяє користувачам швидко й безпечно входити в систему за допомогою технології розпізнавання обличчя. Ця функція особливо корисна для тих, кому потрібно отримати доступ до ноутбука швидко і часто, без клопоту з введенням пароля.

Ну і на завершення – ASUS Zenbook S 13 OLED має датчик кольору! Це допомагає йому визначати рівень навколишнього освітлення і відповідно до нього регулювати яскравість і колірну температуру екрана. Для користувача це гарантія найкращої якості зображення за будь-яких умов, незалежно від умов освітлення у приміщенні чи на вулиці.

Загалом, вдосконалені системи камер ASUS Zenbook S 13 OLED є вражаючим доповненням до і без того виняткового ноутбука.

Короткий підсумок

Ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED – це надзвичайно портативний пристрій з унікальним OLED-дисплеєм і вражаючим часом автономної роботи. Завдяки тонкому й легкому корпусу він ідеально підходить для роботи та подорожей. Водночас він достатньо продуктивний, щоб справитися практично з будь-якими завданнями, а завдяки USB-C Easy Charge його можна заряджати за допомогою широкого спектру стандартних зарядних пристроїв USB-C, що робить його зручним для використання в дорозі. Загалом, ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED – це чудовий вибір для тих, хто шукає потужний, але портативний пристрій, який можна використовувати будь-де.