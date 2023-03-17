Кілька слів про найголовніше

Коли мова заходить про ігрові ноутбуки, ми зазвичай знаємо, що маємо бути готовими до компромісів та обмежень. Часто вважається, що ігровий ноутбук не може поборотися з повнорозмірним ПК за потужність та можливості. Однак ROG Strix SCAR 18 – особливий ґаджет для топових геймерів, який оснащений найсучаснішим мобільним обладнанням та забезпечує значно більші можливості, ніж більшість аналогів з такими ж розмірами.

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ROG Strix SCAR 18 від ASUS – це звір, обладнаний найсучаснішим процесором Intel Core i9-13980HX 13-го покоління з вісьмома багатопотоковими продуктивними (Performance) ядрами, 16 однопотоковими ефективними ядрами (Efficient) і максимальною тактовою частотою 5,6 ГГц. Саме завдяки ним машина без жодних проблем впорається з будь-якими ААА тайтлами, відеотрансляціями чи проєктом на Unity або ж Autodesk.

У комплекті також найкращий мобільний графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ зі збільшеним TGP 175 Вт, який робить ноутбук практично неперевершеним у плані продуктивності. До всього тут в арсеналі 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5-4800, а прокачати пристрій можна аж до 64 ГБ.

ROG Strix SCAR 18 постачається з парою твердотільних накопичувачів PCIe 4.0 NVMe об'ємом 4 ТБ, що працюють в RAID 0. Фактичний обмін даними досягає 7000 МБ/с, а це означає, що навіть найбільш пропрацьовані та деталізовані ігрові світи будуть завантажуватися миттєво, що неодмінно вплине на занурення та підтримку атмосфери під час гри.



ROG Strix SCAR 18 має SSD місткістю 4 ТБ / Фото ASUS

Навіть за ціну в 179 999 гривень (офіційна ціна в Україні), Strix SCAR 18 не має конкурентів у своєму сегменті.

До речі, ASUS також має і меншу версію цього ноутбука, ROG Strix SCAR 16, яка відрізняється від 18-ї моделі загальними розмірами, меншим екраном та наявністю дисплея ROG Nebula HDR формату QHD з підсвічуванням Mini LED.

Дизайн

Не лише візуально домінуючі розміри ASUS ROG Strix SCAR 18 свідчать про його монструозність. Не в останню чергу її підкреслює агресивний, витончений та водночас технологічний дизайн пристрою. Велика кількість штучних і справжніх решіток, а також RGB-підсвічування по всій клавіатурі і навколо напівпрозорих країв основи ноутбука не залишає простору для інших емоцій окрім захоплення. Навіть клавіатура поєднує в собі непрозорий чорний колір і напівпрозорий пластик. Логотип ROG також з’являється у кількох місцях, щоб нагадувати про приналежність до елітного сімейства.



ROG Strix SCAR 18 / Фото 24 Каналу

Одразу ж можна помітити, що в матеріалах ноутбука переважає пластик в той час, як настільки висококласні пристрої мали б містити більше металу, але чи справді це так і чому так повинно бути? Можливо саме ці питання й поставили поставили собі дизайнери SCAR 18. Хай там що, а матеріали збірки високоякісні, нічого ніде не прогинається, не рипить, а поверхні мають приємне на дотик софт-тач покриття.

Говорячи про вагу, зазначимо, ASUS ROG Strix SCAR 18 є чудовим прикладом того, наскільки далеко компанія просунулася за останні кілька років у створенні потужних ігрових машин, які стають легшими та витонченішими. ASUS ROG Strix SCAR 18 важить майже 3 кілограми, при цьому йому вдається вмістити 18-дюймовий екран, що дозволяє говорити про портативність хоч і з деякими обмовками.



SCAR 18 вразить вас своїм дизайном / Фото 24 Каналу

Одним з характерних елементів дизайну Strix SCAR 18 є накладки Armor Cap, які можна змінювати на власний смак. Ці елементи з магнітним кріпленням допоможуть виразити індивідуальність та з часом зможуть мінятися разом з вами. Ви можете навіть створити власні Armor Cap просто надрукувавши їх на 3D-принтері – це дає змогу максимально персоналізувати пристрій.

Клавіатура

Клавіатура ноутбука – це теж окрема розмова, як і будь-яка інша деталь пристрою. ASUS розмістила цифрову панель поруч з основною клавіатурою забезпечивши все це програмованим для кожної клавіші RGB-підсвічуванням. Все це позитивно вплинуло на компактність, хоч і довелося пожертвувати зручним розташуванням клавіш зі стрілками та розміром правого Shift задля повнорозмірної клавіші зі стрілкою вгору.



Клавіатура обладнана фантастичною підсвіткою / Фото 24 Каналу

RGB-підсвічування може створювати приголомшливі ефекти і допомагає розділити клавіатуру на секції. Крім того, тут є кілька пресетів функції Aura Sync, які можуть вам сподобатися:

Статичне

Дихання

Стробування

Цикл

Веселка

Музика

Smart

Зоряна ніч

Вони мають чудовий вигляд, як в роботі, так і коли ноутбук просто стоїть на столі.

У конструкції клавіатури SCAR 18 ASUS використала довговічні перемикачі здатні витримувати понад 20 мільйонів натискань. В купі з цим тут присутня спеціальна технологія незалежної обробки натискань, яка гарантує вам точність. Також тут присутні і спеціальні функціональні гарячі клавіші, які можна переналаштувати за бажанням на будь-яку функцію, або ж налаштувати макроси для зручності.

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Порти

Такий великий ноутбук, як ASUS ROG Strix SCAR 18, не може економити на портах і цей пристрій має їх чимало. На перший погляд, може здатися, що машина використовує не увесь доступний простір по краях, однак все значно універсальніше.

На правій стороні основи є пара портів USB 3.2 Gen 2 Type-A. Ліва сторона має пару портів USB-C один з яких Thunderbolt 4, а інший – USB 3.2 Gen 2. Обидва можна використовувати для виведення даних через DisplayPort.

Подача живлення також підтримується через USB-C, хоча обмеження в 100 Вт не покриє усі потреби цього комп'ютера під час справді вимогливих ігор. Це вже вимагає 330 Вт блоку живлення, який підключається до лівого боку комп'ютера за допомогою бочкоподібного порту.

Що стосується дротового підключення, то на цій стороні також є порт Ethernet 2,5 Гбіт/с, аудіороз'єм і порт HDMI 2.1, який легко виводить 4K/144 Гц на зовнішній монітор.



Портів у ROG Strix SCAR 18 більш ніж достатньо / Фото 24 Каналу

ASUS має гідне виправдання чому ноутбук не отримав більше портів – натомість вільний простір на задній панелі ноутбука використали для чогось, можливо, навіть більш важливого: величезного вентиляційного отвору, який охоплює більшу частину задньої панелі.

Крім того, порти мають не таке вагоме значення при наявності сучасних бездротових з'єднань. Bluetooth 5.2 дає змогу під'єднати машину до бездротових навушників і динаміків. Тим часом Wi-Fi 6E забезпечує найсучаснішу пропускну здатність інтернет-з'єднання, що має вирішальне значення для швидкого завантаження сотень гігабайтів даних, необхідних для запуску ігор сьогодні.

Звук

Динаміки ASUS у ROG Strix SCAR 18 – це те, що точно приверне до себе увагу. Вони вражаюче наповнені басами, як для колонок хоч і такого чималого, але досі ще ноутбука, додаючи набагато більше глибини музиці у відеоіграх. Пристрій обладнаний чотирма динаміками з підтримкою Dolby Atmos і має інтелектуальну систему шумозаглушення, яку, до того ж можна зручно налаштувати.

Дисплей та автономність

Великою перевагою дизайну ASUS є велетенський дисплей. Його діагональ 18 дюймів – це більше, ніж у переважної більшості ноутбуків. Він точно не поміститься в призначену для лептопів кишеню більшості рюкзаків, о ні. Цього монстра слід пакувати одразу в повноцінний відділ, а краще у спеціальний рюкзак.

Повертаючись до великого дисплею, він має співвідношення сторін 16:10, щоб забезпечити додаткову вертикальну площу екрана. Цей екран також має високу роздільну здатність 2560х1600, завдяки чому зображення на ньому залишається надзвичайно чітким. Завдяки блискавичній частоті оновлення 240 Гц та функції G-Sync, що дозволяє уникнути розривів, навіть "ореоли" на екрані важко помітити. Поєднайте все це з чудовими кольорами, і ви отримаєте унікальний монітор для ігор та роботи.



Дисплей ROG Strix SCAR 18 вражає / Фото 24 Каналу

Екран ROG Strix SCAR 18 від ASUS не тільки для ігор: він також має кілька ефективних застосунків для створення контенту. Це тому, що він здатний досягти 100% охоплення колірних просторів sRGB і DCI-P3. Яскравість екрана достатня практично для будь-яких сценаріїв використання і складає 500 ніт. Крім того, дисплей має сертифікацію Pantone, що обов’язково оцінять дизайнери.

Що стосується часу автономної роботи, то Strix SCAR 18 можна перевести від екстремально короткого до напрочуд тривалого режиму роботи завдяки одному перемикачу. Якщо ви зібралися, скажімо, переглядати відео в дорозі, то ASUS ROG Strix SCAR 18 може забезпечити вам вражаючі 8 годин таких розваг, якщо перемкнутися на інтегровану графіку. Враховуючи, що ноутбук оснащений акумулятором ємністю 90 Вт-год, ви можете очікувати пристойного часу автономної роботи в умовах низького енергоспоживання. При звичайному режимі використання можна розраховувати на 3-4 години, що теж є доволі непоганим результатом.

В основному, щоб система пропрацювала довго, потрібно вимкнути дискретний графічний процесор, встановити режим енергоспоживання Windows на максимальну ефективність, а режим роботи ASUS Armoury Crate – на економний режим.

До речі, у разі використання адаптера живлення потужністю 330 Вт з комплекту, ноутбук здатний зарядитися з нуля до 50% усього за 30 хвилин.

Нове покоління потужності

ROG Strix SCAR 18 від ASUS – це нове покоління ноутбуків 2023 року, оснащене найсучаснішим обладнанням, яке поки що не має конкурентів у своєму ціновому сегменті. Хоча коштує модель чимало, її єдині найближчі конкуренти в ціні не можуть гарантувати такого ж високого рівня продуктивності.

ASUS ROG Strix SCAR 18 випереджає конкурентів не в останню чергу і завдяки своїй системі охолодження. Монструозні радіатори, що виходять з боків і ззаду ноутбука відводять багато тепла від центрального та графічного процесорів. Приголомшливо, але майже все це тепло не потрапляє на ті місця, де його можна було б очікувати відчути під час роботи. Жодна поверхня, як от клавіатура, верх корпусу чи простір по боках ноутбука не нагріваються настільки значно, щоб можна було говорити навіть про натяк на дискомфорт.



Система охолодження ROG Intelligent Cooling робить свою роботу ідеально / Фото ASUS

Щоб підтримувати прохолоду, ASUS ROG Strix SCAR 18 використовує систему ROG Intelligent Cooling, яка складається з трьох вентиляторів та вентиляційних отворів з усіх сторін, про які ми згадували вище. До того ж тут використовується рідкий метал Conductonaut Extreme, з яким про таку річ, як перегрів можна просто забути.

Ігрові можливості ASUS ROG Strix SCAR 18

У іграх ASUS ROG Strix SCAR 18 демонструє фантастичні результати. Assassin's Creed Valhalla ASUS демонструє 195 fps при роздільній здатності 1080p Medium та 159 fps при роздільній здатності 1080p Ultra.

Ми вже згадували про пожирача ігрових систем Cyberpunk 2077, який здатен схилити до просідання fps практично будь-який комп’ютер. ROG Strix SCAR 18 може запустити його у власній роздільній здатності в режимі Ultra з трасуванням променів та увімкненому DLSS з чіткими 40 fps, а якщо вимкнути DLSS в автоматичному режимі, то цей показник збільшиться до 85 кадрів в секунду. При активній технології генерації кадрів DLSS 3 частота просто злітає до 131 fps.

Взагалі система чудово дає раду будь-яким іграм у власній роздільній здатності, досягаючи просто неймовірних показників в залежності від гри. Якщо ж ви хочете взяти Strix SCAR 18 і запустити його з зовнішнім 4K-монітором, то і в такій конфігурації ви можете розраховувати на вражаючу продуктивність. При повторному запуску тієї ж Assassin's Creed Valhalla досягається 103 fps при 4K Medium і 75 fps при 4K Ultra.



Тести ігрових можливостей ROG Strix SCAR 18 / Фото ASUS Тести ігрових можливостей ROG Strix SCAR 18 / Фото ASUS

До речі, пристрій підтримує мультиплексор MUX Switch та технологію NVIDIA Advanced Optimus, яка може автоматично вмикати його, щоб передавати складені дискретною відеокартою кадри безпосередньо на дисплей, обходячи інтегроване графічне ядро. На практиці це підвищує швидкодію на 5 – 10% у порівнянні з пристроями без цього мультиплексора.

Підсумок

ROG Strix SCAR 18 від ASUS вміщує в себе всю необхідну потужність і відмінно справляється з охолодженням для стабільної роботи. Хоча ноутбук коштує чимало, його ціна на вихідну потужність є збалансованим поєднанням.

Якщо вам раптом захотілося купити ноутбук, який володітиме максимальною потужністю станом на сьогодні, ви спокійно можете звертати свою увагу на ASUS ROG Strix SCAR 18, який тяжіє за своїми можливостями більше до настільних систем, ніж до ігрових ноутбуків при збереженні форм-фактора останнього.

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Не варто забувати й про те, що компанія має меншу версію ROG Strix SCAR 16. Як ми згадували на початку, вона відрізняється загальними розмірами, меншим екраном та наявністю дисплея ROG Nebula HDR формату QHD з підсвічуванням Mini LED.

Якщо підсумувати коротко, то це практично ідеальне поєднання екстремальної продуктивності з помірною портативністю, якого ви просто більше ніде не знайдете.