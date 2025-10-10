Microsoft оголосила про масштабне оновлення OneDrive для Windows, у центрі якого – інтеграція штучного інтелекту. Сервіс хмарного зберігання, який багато користувачів раніше вважали базовим інструментом без помітних змін, тепер отримає сучасний вигляд і низку нових функцій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Microsoft.

Які нові можливості отримає OneDrive з Copilot?

Оновлений застосунок OneDrive буде працювати з Copilot – фірмовим AI-асистентом Microsoft. Він зможе допомагати користувачам шукати інформацію у власних файлах, надаючи відповіді прямо у вікні програми. Copilot аналізуватиме документи, нотатки, таблиці й фото, полегшуючи навігацію по збережених даних.

Як повідомляє портал BGR, компанія також впроваджує так звану "agentic behavior" – функцію, що дозволяє штучному інтелекту виконувати частину завдань автоматично. Наприклад, Copilot зможе досліджувати документи за допомогою інтеграції M365 Copilot Researcher і створювати стратегічні висновки "від файлів до рішень лише за кілька кліків".

Ще одна важлива новація – єдина система для роботи з фотографіями, названа "unified OneDrive photos experience". Вона дозволить користувачам легше впорядковувати зображення у хмарі, використовуючи AI для розпізнавання та сортування. Також з’являться базові інструменти редагування знімків без потреби у сторонніх застосунках.

Microsoft підкреслює, що нові можливості OneDrive будуть особливо корисними тим, хто використовує Windows 10 після завершення її офіційної підтримки, адже OneDrive залишатиметься одним із ключових сервісів для безпечного зберігання та резервного копіювання даних. Компанія поки не називає точних термінів запуску, зазначаючи, що оновлення "зовсім близько".

Чому встановити Windows 11 без акаунта Microsoft тепер не вийде?

Microsoft готує оновлення для Windows 11, яке ускладнить встановлення системи без підключення до інтернету та використання облікового запису Microsoft. Компанія видаляє обхідні шляхи, які дозволяли користувачам створювати локальні профілі.

У новій тестовій збірці Windows 11 Insider Preview Build 26220.6772 розробники почали блокувати відомі методи створення локальних облікових записів під час першого налаштування системи (OOBE). За словами Аманди Ланговскі, керівниці програми Windows Insider, ці механізми, хоч і допомагали обійти вимогу входу в акаунт Microsoft, могли призводити до пропуску важливих етапів налаштування. В результаті користувачі ризикували отримати не повністю сконфігурований пристрій. Це означає, що в майбутніх версіях операційної системи для завершення встановлення Windows 11 Pro та Home буде обов'язково потрібне інтернет-з'єднання та обліковий запис Microsoft.