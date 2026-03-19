Після виходу iOS 26 користувачі почали масово скаржитися на дивну поведінку клавіатури. При швидкому наборі система розпізнавала натискання, але іноді вставляла зовсім інші символи або взагалі пропускала літери. Про це пише Digital trends.

Дивіться також Дві моделі iPhone офіційно стали застарілими: які смартфони залишились без підтримки

Що саме було не так із клавіатурою iPhone?

Проблему активно обговорювали на Reddit, де користувачі описували однаковий сценарій – під час швидкого друку текст виходив із помилками, хоча натискання були правильними. Схожий баг детально показав і YouTube-блогер Michi NekoMichi, який продемонстрував, що система фіксує введення символа, але в результаті вставляє інший.

Основна причина полягала у так званих "примарних" натисканнях. Символи ніби реєструвалися клавіатурою, але не потрапляли в текст. Через це система автокорекції отримувала неповні дані і починала помилятися ще більше, намагаючись передбачити слова.

У результаті навіть звичайне повідомлення могло перетворитися на набір випадкових помилок, особливо якщо користувач друкував швидко.

У iOS 26.4 Apple нарешті виправила цю проблему. Компанія тихо додала фікс ще в одній із бета-версій, а тепер він доступний у реліз-кандидаті для розробників і учасників публічного тестування. Користувачі вже повідомляють про покращення роботи клавіатури.

Якщо раніше баг змушував постійно видаляти і заново вводити текст, то після оновлення цей сценарій має зникнути. Водночас ті, хто не стикався з проблемою, можуть не помітити суттєвих змін.

Наразі версія RC доступна для тестування, а стабільний реліз для всіх користувачів очікується до кінця місяця. Це означає, що виправлення незабаром стане доступним для більшості власників iPhone.