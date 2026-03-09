Компанія OpenAI знову відклала запуск так званого "adult mode" – спеціального режиму для повнолітніх користувачів ChatGPT. Ця функція повинна дозволити доступ до еротичного та іншого контенту для дорослих після проходження перевірки віку. Про це пише Digitaltrends.

Дивіться також OpenAI представляє нову версію GPT з кращими можливостями у міркуванні

Чому OpenAI відкладає запуск функції?

У компанії пояснили, що зараз надають пріоритет оновленням, які можуть бути корисними для ширшої аудиторії користувачів.

Ідея такого режиму з’явилася ще кілька місяців тому. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман уперше заговорив про неї у жовтні, припустивши, що з часом ChatGPT зможе давати більш "дорослі" відповіді. Це мало стати можливим після впровадження систем перевірки віку.

Спочатку запуск планували на грудень, однак пізніше його перенесли на початок 2026 року. Тепер терміни знову змістилися, і нової дати запуску поки що не називають.

У OpenAI пояснюють, що наразі компанія зосереджена на розвитку ключових можливостей ChatGPT. Йдеться про покращення інтелекту моделі, її "особистості", персоналізації та проактивних функцій.

Представник компанії зазначив, що OpenAI все ще підтримує принцип "ставитися до дорослих як до дорослих". Водночас реалізація такого режиму потребує часу, зокрема для створення надійних механізмів перевірки віку та інших запобіжників.

Як пише Axios, запуск подібної функції також пов’язаний із ширшими дискусіями навколо безпеки та модерації контенту. Інструменти на кшталт ChatGPT активно використовують підлітки та молодші користувачі, тому питання контролю доступу до контенту для дорослих стає особливо чутливим.

Ідея "дорослого режиму" викликала суперечки ще від моменту її появи. Прихильники вважають, що вона дозволить дорослим користувачам вільніше взаємодіяти зі штучним інтелектом. Критики ж попереджають про ризики зловживань, поширення відвертого контенту або можливу експлуатацію таких можливостей.

Попри чергову затримку, у OpenAI кажуть, що функція залишається в планах розвитку сервісу. Проте, з огляду на нові пріоритети компанії, її запуск може відбутися не скоро.