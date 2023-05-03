Арешти були проведені по всьому світу, 155 з них – у США. В ході операції також було вилучено 53,4 мільйона доларів США готівкою і цифровими валютами, 850 кілограмів наркотиків і 117 одиниць вогнепальної зброї по всьому світу. В операції брали участь США, Великобританія, Австрія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Бразилія та Швейцарія.

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Деталі операції SpecTor

Monopoly Market діяв у даркнеті з 2019 року, слугуючи хабом для торгівлі наркотиками. Європол зазначає, що німецька влада ліквідувала злочинну інфраструктуру сайту у 2021 році, що стало основою для сотень розслідувань по всій країні. Правоохоронці також отримали списки покупців від нелегальних продавців сайту, що призведе до потенційного арешту ще тисяч осіб, причетних до торгівлі наркотиками.

Успіх операції SpecTor став можливим лише через кілька місяців після того, як міжнародні правоохоронці провели обшуки в будинках осіб, підозрюваних у зв'язках з кіберзлочинним угрупованням, яке викрало мільйони доларів у великих компаній і лікарень.

Минулого року Німеччина вимкнула сервери сумнозвісного російського даркнет-ринку Hydra, конфіскувавши біткоїни на суму 23 мільйони євро.

У 2021 році міжнародні органи влади спільно закрили один з найбільших темних інтернет-маркетів DarkMarket, в результаті чого було заарештовано 150 ймовірних продавців наркотиків.

У своїй заяві Генеральний прокурор США Меррік Б. Гарланд сказав:

Операція SpecTor була скоординованою міжнародною операцією правоохоронних органів на трьох континентах, спрямованою на припинення незаконного обігу наркотиків у даркнеті, і є найбільшою за обсягом конфіскованих коштів та кількістю арештів.

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Успіх операції SpecTor свідчить про те, що міжнародна співпраця дозволяє досягати значних успіхів у боротьбі з розповсюдженням наркотиків через інтернет, до чого все частіше вдаються наркоторговці та хакери.