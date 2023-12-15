Якщо ваш телефон тривалий час не може підключитися до мережі, спробуйте його перезавантажити або ввімкнути на кілька секунд режим "У літаку". У випадку, коли це не допомагає, перевірте справність пристрою або скористайтеся іншим. Якщо він не пошкоджений та не зазнавав ніяких ударів, але зв'язок все одно відсутній, імовірно, справа в проблемі на боці оператора.
Дивіться також Поки ціни не злетіли: які альтернативні джерела світла купити перед можливими відключеннями
Що робити
- По-перше, слід пам'ятати, що у випадку проблем на боці однієї компанії, інші продовжують працювати. Тож в екстреному випадку можна спробувати скористатися сім-картою іншого оператора – співмешканців чи сусідів – поки ви очікуватимете на ремонт мереж вашого. Домовтеся про регулярний вихід на зв'язок.
- В ідеальному варіанті можна придбати особисто для себе картку іншого оператора в момент відключення або заздалегідь для страховки.
- Перевірте, чи працює ваш стаціонарний телефон, якщо такий все ще встановлений у вашому домі.
- У випадку відсутності доступу до стаціонарних засобів телефонного зв’язку можливо підтримувати зв'язок за допомогою численних месенджерів – Telegram, WhatsApp, Signal, Viber, Messenger від Facebook, Instagram та інші. Всі вони пропонують можливість не лише текстового спілкування, а й голосових- і відеодзвінків. Тож вони можуть стати заміною дзвінкам з телефона. Але варто пам'ятати, що в цьому випадку вам потрібне підключення до Wi-Fi.
- Якщо ж у вас відсутній узагалі будь-який зв'язок або підключення до інтернету, в ДСНС рекомендують із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Об’єктами, які обов’язково обладнано стаціонарними засобами телефонного зв’язку є будівлі органів місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).
- Мобільні телефони також можна використати як засіб радіозв’язку за прикладом рації. Для цього необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie. Але врахуйте, що при цьому ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно домовитись з абонентами про виділений канал (простими словами частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) обирається абонентами довільно. Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth.
На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення.
Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім'ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку.
Якщо вам потрібно підтримувати зв'язок з людиною в іншому місті, заздалегідь домовтеся з її сусідами та обміняйтеся номерами телефонів, щоб у випадку зникнення зв'язку з оператором ваших близьких ви могли сконтактуватися через третю особу.