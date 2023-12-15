Якщо ваш телефон тривалий час не може підключитися до мережі, спробуйте його перезавантажити або ввімкнути на кілька секунд режим "У літаку". У випадку, коли це не допомагає, перевірте справність пристрою або скористайтеся іншим. Якщо він не пошкоджений та не зазнавав ніяких ударів, але зв'язок все одно відсутній, імовірно, справа в проблемі на боці оператора.

Дивіться також Поки ціни не злетіли: які альтернативні джерела світла купити перед можливими відключеннями

Що робити

По-перше, слід пам'ятати, що у випадку проблем на боці однієї компанії, інші продовжують працювати. Тож в екстреному випадку можна спробувати скористатися сім-картою іншого оператора – співмешканців чи сусідів – поки ви очікуватимете на ремонт мереж вашого. Домовтеся про регулярний вихід на зв'язок.

В ідеальному варіанті можна придбати особисто для себе картку іншого оператора в момент відключення або заздалегідь для страховки.

Перевірте, чи працює ваш стаціонарний телефон, якщо такий все ще встановлений у вашому домі.

У випадку відсутності доступу до стаціонарних засобів телефонного зв’язку можливо підтримувати зв'язок за допомогою численних месенджерів – Telegram, WhatsApp, Signal, Viber, Messenger від Facebook, Instagram та інші. Всі вони пропонують можливість не лише текстового спілкування, а й голосових- і відеодзвінків. Тож вони можуть стати заміною дзвінкам з телефона. Але варто пам'ятати, що в цьому випадку вам потрібне підключення до Wi-Fi.

Зверніть увагу! "За необхідності виклику екстрених служб за допомогою будь-якого месенджера попередньо необхідно дізнатись номери телефонів, за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах у вашому конкретному населеному пункті. Цю інформацію попередньо можливо почерпнути на офіційних сайтах регіональних (територіальних) представництв екстрених служб (відомств), або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112", – повідомляють у ДСНС.

Якщо ж у вас відсутній узагалі будь-який зв'язок або підключення до інтернету, в ДСНС рекомендують із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Об’єктами, які обов’язково обладнано стаціонарними засобами телефонного зв’язку є будівлі органів місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

Мобільні телефони також можна використати як засіб радіозв’язку за прикладом рації. Для цього необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie. Але врахуйте, що при цьому ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно домовитись з абонентами про виділений канал (простими словами частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) обирається абонентами довільно. Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth.

На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце – визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення.

Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім'ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв'язку.

Якщо вам потрібно підтримувати зв'язок з людиною в іншому місті, заздалегідь домовтеся з її сусідами та обміняйтеся номерами телефонів, щоб у випадку зникнення зв'язку з оператором ваших близьких ви могли сконтактуватися через третю особу.