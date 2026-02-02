Жителі Одеси, а також Львова, стали свідками рідкісного атмосферного явища. Замість одного Місяця в небі візуально проявилися одразу чотири. Фото та відео швидко розійшлися соцмережами, викликавши жваве обговорення в місцевих пабліках і Telegram-каналах. Про це пише видання Південь сьогодні.

Що насправді побачили в нічному небі?

Фахівці пояснюють, що йдеться про парселену – один із найрідкісніших різновидів гало. Вона виникає тоді, коли місячне світло проходить крізь шестигранні кристали льоду, які зависають у холодному повітрі. За певних умов ці кристали працюють як призми та створюють кілька віртуальних зображень одного об’єкта.

На знімках очевидців добре видно різницю між справжнім Місяцем і його оптичними копіями. Реальний супутник має насичений жовтуватий відтінок, тоді як фантомні диски виглядають блідими, майже прозорими й без чітких контурів. Про це пише ТСН.

Парселена виникає під час сильних морозів, коли місячне світло проходить крізь шестигранні кристали льоду в атмосфері. Такі кристали заломлюють світло і створюють ілюзію кількох відбитих зображень одного небесного тіла.

Саме екстремальне похолодання на початку лютого, коли температура в Україні опускалася до −31°C, створило сприятливі умови для цього ефекту.

Водночас у соцмережах почалися суперечки щодо правдивості побаченого. Користувачі звернули увагу, що на деяких фото фантомні Місяці виглядають занадто чіткими та контрастними. Класична парселена зазвичай має розмиті, напівпрозорі контури й значно поступається яскравістю реальному Місяцю.

Існує низка ознак, які допомагають відрізнити справжню парселену від інших оптичних ефектів або можливих маніпуляцій із зображенням.

Реальний Місяць зазвичай має насичений жовтуватий або теплий відтінок, тоді як його оптичні копії виглядають блідішими, майже безбарвними. Крім того, фантомні диски не повинні мати чітких меж і деталізації поверхні.

Ще один важливий критерій – симетрія. Парселена "формується" на певній висоті та під конкретним кутом, тому додаткові зображення зазвичай розташовані рівномірно по горизонталі від справжнього Місяця. Якщо ж копії мають різну форму, розмір або неприродну яскравість, це може свідчити про інше оптичне явище або навіть про редагування фото.

На тлі аномальних морозів паралельно поширювалися й відверті фейки. Кремлівські ресурси намагалися пояснити похолодання так званою кліматичною зброєю США чи України, хоча подібних технологій не існує в жодній країні світу. Це додатково підігріло недовіру до будь-яких гучних заяв навколо погодних і небесних аномалій.