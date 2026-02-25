Система TAT-8 була восьмою трансатлантичною телефонною лінією та першою, що замінила мідну передачу сигналу на одномодове оптоволокно між США, Великою Британією та Францією. Вона працювала на довжині хвилі 1,3 мікрометра і використовувала оптоелектронні повторювачі зі швидкістю близько 280 Мбіт/с. Про це пише Techspot.

Чому кабель TAT-8 піднімають саме зараз?

Повторювачі розміщувалися через кожні кілька десятків кілометрів у герметичних корпусах, розрахованих на глибину до 8000 метрів. Завдяки цьому сигнал міг проходити майже 6000 кілометрів морського дна. Архітектура – пара скляних волокон для передачі світлових імпульсів із періодичним підсиленням у сталевих модулях – стала основою для більшості сучасних підводних магістралей.

У 1970-х роках супутниковий зв’язок вважався перспективнішою альтернативою. Регулятори в США попереджали AT&T, що підводні кабелі потребують радикального технологічного прориву. Мідні системи мали обмеження через затухання сигналу та необхідність частого встановлення підсилювачів. Саме тому Bell Labs разом із британськими партнерами розробили майже 6000-кілометрову волоконно-оптичну систему. Перед запуском її випробували на експериментальній лінії Optican-1 між Канарськими островами.

Під час тестів виявили проблеми з ізоляцією живлення повторювачів. Саме тоді виникла історія про акул: у пошкодженому кабелі знайшли застряглі зуби. З’явилася гіпотеза, що хижаків приваблює електромагнітне поле кабелю. Цю версію навіть використовували в ранніх матеріалах AT&T.

Втім, подальші експерименти з різними видами акул не підтвердили, що електричні поля впливають на їхню поведінку. Найімовірніше, тварини просто випадково кусали підвішений у воді об’єкт. Попри це, у конструкцію додали сталевий шар захисту між поліетиленовою оболонкою та волоконним ядром. Він підвищив стійкість до механічних пошкоджень і стирання об морське дно.

Сьогодні демонтажем займається спеціалізоване судно Maasvliet компанії Subsea Environmental Services. Це дизель-електричний корабель із системами для підйому старих кабелів і сортування матеріалів для переробки.

Оператори використовують детальні журнали прокладання маршруту, де зафіксовані всі з’єднання, місця встановлення повторювачів і ремонти. Для підйому застосовують плоский гак flatfish, який тягнуть по дну зі швидкістю близько одного вузла. Зміни натягу троса сигналізують про захоплення кабелю. Лише після підйому на палубу можна підтвердити, що витягнуто саме потрібну ділянку.

На поверхні вперше за десятиліття з’являються повторювачі довжиною близько двох метрів разом із гумовими конекторами. Усередині – оптоелектроніка, розрахована на десятки років роботи під тиском. Живлення подавалося постійним струмом через мідні провідники в конструкції кабелю.

Як пише Wired, після підйому обладнання відправляють на переробку до компанії Mertech Marine у Південній Африці. Там відокремлюють бронювальний сталевий дріт, мідні жили, поліетиленову оболонку та корпуси повторювачів. Мідь особливо цінна – це високоякісний матеріал великої довжини, що має стратегічне значення на тлі прогнозів дефіциту в найближче десятиліття. Поліетилен переробляють у гранули для виробництва технічного пластику, а компоненти з потенційно небезпечними речовинами обробляють за спеціальними дозволами.

Попри розвиток супутникових угруповань на низькій орбіті, саме волоконно-оптичні мережі залишаються основою глобального зв’язку. Вони забезпечують вищу пропускну здатність, меншу затримку та кращу економіку життєвого циклу. Супутники доповнюють інфраструктуру у віддалених регіонах, але потребують регулярної заміни й більш вразливі до погодних умов та космічного сміття.

Сучасні підводні кабелі масштабуються завдяки мультиплексуванню за довжиною хвилі та когерентній оптичній передачі, однак їхня базова конструкція – одномодове волокно, повторювачі через десятки кілометрів і детальне картографування маршруту – бере початок саме з TAT-8. Тепер ця система завершує свій цикл, стаючи частиною нової інфраструктури – індустрії переробки.