Нова PlayStation 5

Дизайн оновленої PS5 залишився загалом незмінним, проте бічні панелі тепер розділені на дві частини, з глянцевим оздобленням зверху і матовим знизу. Це надає консолі свіжого й сучасного вигляду. В цілому це та сама консоль, але упакована в менший корпус й оснащена 1 терабайтом SSD.

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Компанія називає консоль "новою PS5" і каже, що ціни залишаться колишніми.

Однією з найбільш примітних особливостей є додавання знімного дисковода Ultra HD Blu-ray для моделі PS5 Digital Edition. Цей дисковод, вартістю 79,99 долара або 119,99 євро, дасть змогу користувачам Digital Edition встановлювати та грати в ігри з фізичних дисків, що робить нову модель більш гнучкою у використанні.



Оновлена версія PlayStation 5 / Фото Sony



Оновлена версія PlayStation 5 / Фото Sony

Нова версія PS5 з'явиться в продажу в листопаді цього року в США. У наступні місяці вона буде поширюватися по всьому світу. Після того, як запаси поточних версій PS5 будуть розпродані, нова PS5 стане єдиною доступною моделлю.

Рекомендовані роздрібні ціни на нову PS5 будуть такими:

PS5 з дисководом Ultra HD Blu-ray – 499,99 долара.

PS5 Digital Edition – 449,99 долара.

У комплект поставки нової PS5 входитиме підставка для розміщення консолі в горизонтальному положенні. Також окремо продаватиметься нова вертикальна підставка, сумісна з усіма моделями PS5, за ціною 29,99 долара або 29,99 євро.



Вертикальна підставка / Фото Sony

На початку 2024 року в продажу з'являться інші кольори чохлів для корпусу, зокрема матовий чорний, а також кольори з колекції Deep Earth – вулканічний червоний, кобальтовий синій і сріблястий. Ціни на них стартують від 54,99 долара США та 54,99 євро. Інші кольори будуть випущені в майбутньому.